老婦清晨遛狗迷路 毛孩項圈助警找到回家路

2018年08月28日 18:10 中時 張妍溱

85歲的梨姓老婦人，因年邁剛從大里區搬到東區兒子家居住，一大早從住家帶著孫子的小狗外出散步，結果迷途在太平永豐路附近，太平派出所員警巡邏獲報，老婦人因年紀大或是緊張過度，對於警方的詢問均無法確切回答，這時眼尖的員警發現狗兒身上有項鍊刻有一組電話號碼，意外成為婦人返家的關鍵，讓警方順利助其返家。

太平警分局太平派出所警員陳志捷、黃清泉27日上午9時50分許執行巡邏勤務，巡邏獲報永豐路附近有位老婦人牽著小狗好像迷路了，經到場關懷瞭解，當時婦人精神狀況尚可，但好像對於自己迷路顯得相當緊張，警方詢問身分均無法確切表達，這時員警先行將婦人帶返派出所安置並提供飲水，警方初查仍未能確切掌握婦人身分，這時眼尖的員警發現婦人身旁的狗狗掛有項鍊，仔細一看刻有一組電話號碼，撥打後確為婦人孫子的手機號碼，竟意外成為婦人返家的關鍵，也讓警方順利通知家屬將婦人領回返家。

婦人的孫子表示，阿嬤家住大里，不久前來東區家中居住，應該是對路況不熟悉迷路了，家人發現婦人不見才剛在住家附近找尋就接到警方電話通知，非常感謝警方協助及護送。太平警方呼籲民眾，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )