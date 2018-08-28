樹人家商「廚義」相挺 原住民長輩回味

樹人家商發揮所學到煮佳餚給長輩吃，原住民長輩則以舞蹈歡迎學生到來。（葉德正攝）

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樹人家商餐飲科師生28日上午到樹林原動力公共托老中心「廚義相挺、惜食有你」，餐飲科的師生利用今夏盛產水果，以惜食料理方式，做出咖哩香蕉雞捲和彩鳳梨蝦球義大利麵招待原住民長輩，長輩們也端出炸飛魚和麵包果小魚干湯等風味餐回饋交流，並大跳原住民舞熱情歡迎，雙方玩得不亦樂乎。

社會局副局長呂春萍表示，新北市從去年10月開始啟動惜食分享網以來，已經開辦12處惜食廚房，80多個惜食共餐據點，由三重、板橋果菜公司及13處公有市場提供送出18萬6304公斤的醜蔬果，在志工與義廚的悉心料理下，成為長輩或兒少的共餐佳餚，受益人次達到24萬7千多人。

社工科長劉文湘表示，樹人家商主動與市府聯絡，希望能為長輩盡一分心力，讓餐飲科的師生能到惜食廚房做菜給長輩享用，協助媒合樹林原動力公共托老中心一起辦理。

樹人家商餐飲科主任趙琬瑜28日率10幾位師生，以果菜公司送來的鳳梨和香蕉為基底，利用肉片包香蕉炸成香雞捲，並以鳳梨搭配蝦仁做成彩鳳蝦球義大利麵，淋上學生特調的醬料，讓30多位原住民長輩吃得津津有味。

托老中心日間照顧的阿美族李秀妹說，第一次吃到肉片包著軟軟的香蕉，感覺「好吃好吃」，還有酸酸甜甜的義大利麵，與平時所吃的食物大為不同，「大家都吃光光了！」。

(中時 )

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