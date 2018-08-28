陸委會南投聽心聲 觀光產業吐苦水

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖，邀請各部會官員傾聽民意。（廖志晃攝）

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行政院大陸委員會到南投辦首場「招你來作夥」座談會，各產業界反應熱烈。（廖志晃攝）
大日月潭觀光發展協會理事長陳明賢（右），希望政府協助觀光業界度過難關。（廖志晃攝）

行政院大陸委員會28日在南投舉辦「招你來作夥」座談會，傾聽鄉親心聲；觀光業界表示大陸遊客銳減，銀行還要抽銀根，很多飯店要脫手，影響數以萬計的家庭，希望政府正視，幫助業者度過難關！

「招你來作夥」座談會，由中部聯合服務中心副執行長湯火聖、陸委會副主委邱垂正主持，還有相關部會官員列席，針對業者提出的問題當場答覆，並建立對話管道，以便後續聯絡處理。

大日月潭觀光發展協會理事長陳明賢表示，目前南投縣觀光產業慘澹經營，希望政府協助業界度過難關；旅宿業支持新南向政策，但飯店轉型要一段時間，無法立即改變，許多公營行庫不但沒幫助飯店產業，反而認為飯店是「危險行業」要抽銀根！

陳明賢說，他經營的飯店有100多名員工，代表100多個家庭；外傳台灣有100多家飯要脫手，那意味將影響1萬多個家庭的生計，希望政府協助解決旅宿業面臨的困境。

南投縣觀光產業協會代表孫善鳴表示，希望政府透過國旅市場的提升，讓業者度過陸客減少的衝擊。

湯火聖表示，將請經濟部、財政部、及相關行庫，邀集南投縣的飯店業者，面對面會商，共同尋求解決之道。

(中時 )

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