亞運》戴資穎：無須證明什麼 盼羽球更受重視

戴資穎強調自己拿下亞運金牌，希望能在台灣更加重視羽球。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達、台北連線報導

突破8月初世錦賽止步8強低迷，「羽球天后」戴資穎28日奪下雅加達-巨港亞運羽球女單金牌，也是中華羽球隊56年來首面亞運金牌，小戴賽後霸氣十足表示，「亞運奪金並非證明什麼，贏就贏、輸就輸，我只要證明自己就行。」

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中華羽球隊在雅加達-巨港亞運拿下1金1銀2銅佳績，也讓戴資穎有感而發表示，「這次大家表現很好，相信羽球慢慢會被更加重視，也能吸引更多台灣小朋友學習羽球，有了我們的成績，日後必定可以帶給羽球選手更多資源。」

對自己能奪亞運首金，戴資穎並無太多想法，也沒打算特別慶祝，但她笑著坦承，自己在世錦賽與亞運的表現確實不同，「我在世錦賽沒有發揮很好，所以來到印尼之前，我一直努力調整到比賽的最佳狀態，摘金應該是種肯定。」

「其實憑藉輸球，我可以讓自己提高更多專注度，也始終相信自己可以做得到，」戴資穎說，「這面亞運金牌跟去年世大運金牌不一樣，能夠來打亞運的，都是各國的頂尖選手，也讓亞運女單競爭空前激烈，跟世大運比賽強度無法比。」

戴資穎本屆亞運連4戰都以直落二贏球，展現世界球后堅強實力，就連打到金牌戰，也才花了34分鐘，小戴認為是因自己少了「神遊時間」，才讓奪金如此順利，「過去比賽都會有段時間，連我自己都不知道在幹嘛，我當然無法容忍。」

拿下生涯首面亞運金牌，那麼戴資穎的下個目標是什麼呢？她說：「應該是年底杜拜年終賽的新獎盃吧，因為先前在馬來西亞看過獎盃製作過程，感覺用錫做的蠻重的，希望我能有機會抱回家中，給我媽媽好好收藏。」

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至於要不要收集這次亞運的3隻吉祥物娃娃，戴資穎說：「我有1隻就夠了，應該是犀牛卡卡，我想另兩隻吉祥物(極樂鳥賓賓、巴島花鹿阿東)，可能就沒辦法弄到了，沒關係啦！」

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戴資穎在結束比賽和採訪行程，透過Instagram分享照片，只見她把原本掛在亞運吉祥物犀牛卡卡身上的獎牌、改掛在鼻子上，並寫說：「我犀牛的獎牌用鼻子掛☺️謝謝 #穎迷粉」本屆亞運有三隻吉祥物，且會根據獎牌頒給選手不同的吉祥物，金牌是犀牛卡卡、象徵力量，銀牌是巴島花鹿阿東、象徵速度，銅牌是天堂鳥賓賓，象徵智慧。

(中時電子報)

我犀牛的獎牌用鼻子掛☺️ 謝謝 #穎迷粉

Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 張貼

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