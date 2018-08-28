豪大雨不斷 今國軍2355人救災待命

2018年08月28日 18:28 旺報 張國威

國防部今(28)日表示，因應中央氣象局持續發布豪大雨特報，目前國防部、各軍司令部及第四作戰區災害應變中心仍為一級開設，第五作戰區維持二級開設；另參謀總長李喜明上將上午主持國防部災害應變中心管制會議，總長要求因應後續豪大雨對中、南部地區的影響，各作戰區須與地方政府保持密切聯絡，，並依需求靈活調動兵力支援，以降低豪大雨對民眾生命財產安全之影響。

國防部指出，迄今日國軍累計派遣兵力8,563人次，輪車377輛次、甲車73輛次、膠舟70艘次、抽水機144部、消毒器352部、執行民眾撤離816人、沙包堆置6,490包、土石清運148.91噸、物資搬運6.9噸、市容整理465.7噸、道路清理93.3公里、機關學校廢棄物整理17處、禽畜清理79萬7,218隻、環境消毒43萬7,802平方公尺、抽水9千6百餘萬加侖。

國防部進一步指出，今日規劃派遣兵力2,355人，輪車104輛、甲車14輛、膠舟10艘、抽水機75部、消毒器209部，置重點於嘉義布袋、東石、臺南麻豆、屏東林邊等處抽水工作；並於屏東林邊、佳冬及枋山(AAV7兩棲突擊車4輛、V-150甲車2輛及膠舟6艘)、桃園下湖西營區及蘇澳中正基地(AAV7兩棲突擊車各2輛、膠舟各2艘)等處，共計部署AAV7兩棲突擊車8輛、V-150甲車2輛及膠舟10艘，隨時待命執行災害防救任務，籲請民眾安心。

此外，國軍已於昨日完成獲分配之畜牧場家禽(畜)清理作業，後續將依各地方政府需求，再行協助執行清理，避免影響環境衛生及肇生疫情。

另因應各級學校開學在即，國軍針對臺南麻豆真理大學校區淹水災情，已投入40部抽水機全力協助抽水；亦派遣兵力協助臺南崇明國中、中華醫大，高雄嶺口國小、旗山農工及旗美高中等學校，執行環境整理及消毒作業，官兵們均不畏辛苦戮力投入，期能盡快完成校園清理，俾利學生於8月底順利開學。

國防部強調，因應中央氣象局持續發布豪大雨特報，全國軍民切勿掉以輕心，國軍將持續保持高度警戒及靈活兵力運用，做到「民眾的需求在哪裡，國軍就支援到哪裡」。

(旺報 )