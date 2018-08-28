鄧麗君〈償還〉跳探戈！「新北市原創音樂劇節」用歌憶小鄧

2018年08月28日 18:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「一代歌姬」鄧麗君已離我們而去已28年，然她如「珍珠般晶瑩剔透」的歌聲至今餘韻繞樑，她甜美笑容讓人融化，忘卻憂傷！

鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》演員合照。（廣藝基金會提供）

今年九月來看好戲，廣藝基金會今年量身打造專屬音樂劇《何日君再來》即將於「2018新北市原創音樂劇節」上演，用16首鄧麗君的名曲演繹3位都會女子愛情故事，抒情名曲〈償還〉竟打造探戈風，搭配熱情舞，讓人看到台灣原創音樂劇創意無限。

一項刊載在《今週刊》盤點台灣觀光業的11道難題中點出，台灣的夜生活除夜市，似乎無其他特殊亮點，相較於韓國、泰國的「定目劇」成功吸引海外觀光客，台灣的戲劇、歌舞總少了「一味」，然在這齣台灣原創音樂劇《何日君再來》似乎讓我們看到的新希望！以小鄧風靡亞洲，多首名曲至今依然經典，搭配動人愛情，相信人吸引不少歌迷。

「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」。鄧麗君堪稱華人音樂圈的傳奇！當年兩岸分治的氛圍，她不曾踏入大陸，但1980年代的大陸民眾透過廣播及黑市錄音帶認識她的歌聲。至今她的名曲〈小城故事〉仍扣人心弦、〈何日君再來〉訴說人生百態！小鄧的歌聲總是有著一股溫暖的魔力，永存於每個人的心中。

鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》。（廣藝基金會提供）

《何日君再來》音樂劇於28日下午在華山烏梅劇院舉行彩排記者會，開場由穿著碎花洋裝與襯衫西裝褲的男女主角，隨著音樂舞蹈，一連唱出「在水一方」、「春在歲歲年年」、「星願」三首歌。音樂剛停落，「我ㄟ阿君啊，何時再回來。」短短一句台詞，映照了台灣七、八○年代出外人追求夢想的甘苦，如此才有機會讀懂，鄧麗君的歌為何總是能撫慰人心。

本齣音樂劇由金曲獎得主編曲家李哲藝親自操刀，重新提取出鄧麗君歌中的情感，用現今世代的新觀點，對金曲再次回顧與重新詮釋，跳脫小鄧溫柔嗓音，特意安排四名男生演唱〈何日君再來〉傾訴相思；再者，要如何讓家喻戶曉的歌曲，不能相似，又不能刻意劃清界線，也是一大挑戰，巧妙將「償還」改編成探戈曲風，強烈的節奏提高戲劇張力。

韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》劇照。（廣藝基金會提供）

除 《何日君再來》音樂劇讓人驚艷外，「2018新北市原創音樂劇節」還有榮獲第18屆「韓國音樂劇大賞」最佳音樂劇、最佳導演獎的《王世子失蹤事件》。這是一部描述朝鮮王朝為背景的音樂劇，講述了朝鮮時代孤獨的宮殿和夜晚的奧秘，並充滿了古典氛圍的魅力。

C MUSICAL《不讀書俱樂部EP.2》劇照。（廣藝基金會提供）

壓軸登場的則是深受觀眾喜愛的影集式喜劇作品《不讀書俱樂部EP.2》。這是是台灣首部受到韓國大邱國際音樂劇節邀演的作品，在韓國吸引近千名的觀眾進場觀賞。由唱跳俱佳的星光四少周定緯擔任演員，今日在彩排記者會現場上演爆笑橋段「海哥的遊戲」，改邪歸正的痞子警察「若凡」對拜金女「雨拉」的窮追猛打，夾雜兄妹擂台，帶著「日常口語感」流轉於旋律與說話間的歌唱方式，是一大亮點。

新北市原創音樂劇節演出團隊合照。（廣藝基金會提供）

從舞台繽紛歌舞、演員賣力演出，編劇和導演創意無限，在在都讓我們看到台灣原創音樂劇的無限可能！今年9月來新北，聽小鄧名曲演繹愛情、看韓國創意歌舞、台灣年輕演員飆熱情！用實際的掌聲支持台灣最美好的藝術！

(中時電子報)