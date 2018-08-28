陸加開脈動生產線趕工 殲20戰機年產可達40架

2018年08月28日 18:25 中時電子報 盧伯華

殲-20戰機在第十一屆中國國際航空航天博覽會演示

大陸成都飛機製造公司最近增開了第4條脈動生產線，加速生產5代隱形戰機殲-20，若以現有4條生產線全速開動，未來年產量將可以達到40架以上。

據陸媒《新浪軍事》報導，目前殲-20隱形戰機已經正式在中共空軍服役，準備與美國5代隱形戰機F-22一較高下。經過技術改造採取脈動生產線技術的成飛公司，在原先已開通3條生產線全力打造殲-20隱形戰機後，近日傳出第4條生產線也已開始生產。新生產線將以試產殲-20B為主，並為此型戰裝置新型WS-15「峨嵋」發動機進行測試。每條生產線每個月大約生產一架，年產量共可達到40架以上。

成飛公司增開的第4條生產線，將測試以國產峨眉發動機裝配於殲-20B戰機上。（圖／美聯社）

早先央視的報導也曾透露了殲-20B的生產進度，表示成飛集團開動殲-20第4條生產線將測試裝配WS-15發動機。殲-20B裝備WS-15後巡航速度可達1.8馬赫，最高速度超過2.2馬赫，與美軍F-22不相上下。原先殲-20是否採用國產的發動機仍未定案，計劃中兩個可能選項分別是俄羅斯的土星AL-31或國產的WS-10A太行發動機，且發動機進度會嚴重影響生產進程。以目前情況觀察，殲-20B將採用的WS-15峨眉發動機進度比外界預期的要好，可以讓殲-20成為真正的第5代超音速戰機。

據了解，過去成飛集團在生產殲-10A/B/C時，曾同時開動4條生產線。香港的評論指出，作為中國空軍主力的殲-20未來總產量可能高達500架，這個數量將超過美國及其盟友在亞洲部署隱形5代機的總和。

(中時電子報)