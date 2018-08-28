陸加開脈動生產線趕工 殲20戰機年產可達40架

為滿足中共空軍大量部署與訓練的需求，成都飛機製造公司增開第4條脈動生產線加速趕造殲-20隱形戰機。圖為成飛公司的技術人員正在檢梘跑道上的殲-20。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報
殲-20戰機在第十一屆中國國際航空航天博覽會演示

大陸成都飛機製造公司最近增開了第4條脈動生產線，加速生產5代隱形戰機殲-20，若以現有4條生產線全速開動，未來年產量將可以達到40架以上。

據陸媒《新浪軍事》報導，目前殲-20隱形戰機已經正式在中共空軍服役，準備與美國5代隱形戰機F-22一較高下。經過技術改造採取脈動生產線技術的成飛公司，在原先已開通3條生產線全力打造殲-20隱形戰機後，近日傳出第4條生產線也已開始生產。新生產線將以試產殲-20B為主，並為此型戰裝置新型WS-15「峨嵋」發動機進行測試。每條生產線每個月大約生產一架，年產量共可達到40架以上。

4條生產線造殲-20 3年數量超F-22
陸製高超音速武器首曝光 搭殲20或成航母殺手

成飛公司增開的第4條生產線，將測試以國產峨眉發動機裝配於殲-20B戰機上。（圖／美聯社）

早先央視的報導也曾透露了殲-20B的生產進度，表示成飛集團開動殲-20第4條生產線將測試裝配WS-15發動機。殲-20B裝備WS-15後巡航速度可達1.8馬赫，最高速度超過2.2馬赫，與美軍F-22不相上下。原先殲-20是否採用國產的發動機仍未定案，計劃中兩個可能選項分別是俄羅斯的土星AL-31或國產的WS-10A太行發動機，且發動機進度會嚴重影響生產進程。以目前情況觀察，殲-20B將採用的WS-15峨眉發動機進度比外界預期的要好，可以讓殲-20成為真正的第5代超音速戰機。

據了解，過去成飛集團在生產殲-10A/B/C時，曾同時開動4條生產線。香港的評論指出，作為中國空軍主力的殲-20未來總產量可能高達500架，這個數量將超過美國及其盟友在亞洲部署隱形5代機的總和。

(中時電子報)

反浮誇風 陸媒：趕超美發動機技術 還需一整代人
猛禽鬥威龍 美F-22與陸殲-20戰機爭鋒誰優

文章來源：成飛或將建成四條殲20脈動生產線 年產量有望達40架

海軍：苦民所苦 蘇澳中正基地營… 真糗!俄國T-34戰車在上板車時不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。