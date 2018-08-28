台南藝術進區 9月起巡迴大台南2個半月

2018年08月28日 18:36 中時 曹婷婷

將劇場搬到戶外、將藝術帶到你家、將表演藝術種子深耕在每一位台南市民朋友心中的藝術進區，連續8年穿梭台南每一個城鎮，2018藝術進區9月1日至11月18日，在這2個半月周末期間，將由15個國內知名表演團隊，巡迴大台南，本周六晚間開幕場邀請國內外知名「FOCA福爾摩沙馬戲團」於六甲國中演出「土地的歌」，見證台灣的美麗與哀愁。

台南進區節目種類豐富多元，囊括傳統與現代各類型演出，包含音樂、戲劇、舞蹈及說唱與傳統戲曲，今年還加入了馬戲團演出。今年以「相揪來看戲」為主題，積極推動與各區行政資源整合，除了善化、新市、安定、佳里、新化、永康、北區及安平等8區為獨立場外，另整合22區，以每2區合作型式辦理11場戶外演出，經由跨區合作將有限資源發揮最大效益。

為讓參與者深入了解各區特色，六甲、楠西、將軍、山上、安定、麻豆、北區、新市、西港、新化與佳里等11區公所將地方資源與活動結合，推出「藝文小旅行」升級版，打造藝術活動與在地文化結合，於演出活動當日讓民眾除了走出戶外看表演，也能探訪各區的文化特色，讓藝術真正深耕各區。

演出團隊包括「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「優人神鼓」、「阮劇團」、「身聲劇場」、「陳明章福爾摩沙淡水走唱團」、「無獨有偶工作室劇團」、「如果兒童劇團」、「O劇團」、「奇巧劇團」、「表演家合作社」、「金枝演社」、「臺灣豫劇團」與在地優秀團隊「雞屎藤新民族舞團」、「清華閣周祐名掌中劇團」、「古都掌中劇團」等15個團隊，增添可看性。

(中時 )