觀光又被傷害！香港快運10／27起停飛香港-花蓮

2018年08月28日 18:55 中時 許家寧

香港快運航空官網28日貼出，花蓮、香港直飛班機將至10月27日。（許家寧翻攝）

花蓮縣長傅崐萁（前左四）2年前與香港快運航空總裁馬志敏（前左五）進行首航啟動儀式。（資料照）

花蓮強震重創觀光產業，震災期間花蓮、香港直航班機遊客銳減，每班次甚至出現只有20人慘況，香港快運航空7月起先縮減班次因應，近來屢傳將不再續約消息，縣府雖不斷向港方交涉，業者仍在今天傍晚在官網宣布，直飛2年的港花航班自10月27日確定停飛。

花蓮縣政府2016年12月底首度促成兩地包機首航，飛行時間僅95分的「花蓮─香港」直航班機，不但讓東部民眾省去轉赴桃園或高雄搭機時間，同時也吸引大批香港旅客來到花蓮，去年縣長傅崐萁赴香港行銷造成轟動，班機也從一開始的每周2班次，翌年擴大至每日往返。

今年2月發生花蓮大地震，造成香港旅客卻步，2月份載客率低迷，較去年同期銳減35％，最慘時一度「每班只有20人！」遠不及去年同期的88％，不堪連月虧損，香港快運航空也決定自7月1日起由每日1班往返班次縮減至每週4班次。

港花直航恐停飛傳言近來傳得沸沸揚揚，有民眾發現在香港快運官網查不到11月的班次，也有網友說聽到海關人員證實10月底就要停飛。縣府觀光處長彭偉族日前表示，尚未收到航空公司要停飛的公文，以載客率持續回穩來看，對續約保持樂觀。

不過香港快運官網今貼出10月27日起將暫停航班服務，業者稱將以完善分配企業資源達致更佳的營運效益，至於10月26日以前出發的航班服務則不受影響。晚間致電人正在香港彭偉族表示，對於停飛消息感到非常驚訝，表示仍努力與業者交涉中，盼能有所轉圜。

(中時 )