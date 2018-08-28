淹水戳破賴清德神話！ 林濁水：2020民進黨陷空前危機

行政院長賴清德視察災情。(中時資料照)

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中時電子報

親綠最新民調今(28)日出爐，有48％民眾不滿意行政院長賴清德的表現，信任度與不信任度也首度出現死亡交叉，甚至連新北市長朱立倫的信任度43.2%也贏過賴揆。對此，前民進黨立委林濁水投書提及，若總統蔡英文不能改變領導模式，繼續拉下賴揆聲勢，恐怕民進黨面對2020總統大選，會向面對今年台北市長選舉一樣慘烈。

林濁水在《美麗島電子報》投書分析，據「2018年8月國政民調」顯示，在賴清德接任閣揆屆滿一年前夕，滿意度、信任度一上一下，總統的則是幾乎聞風不動。加上這次調查民調時間為8月23至24日，正逢823南部淹大水，顯見「賴神光芒」已消耗殆盡。此外，柯文哲以56.6%繼續大幅領先蔡、賴、朱，賴清德卻連信任度41.6%都輸給朱立倫的43.2%。

林濁水認為，去年賴揆剛接任時，信任度高達64.9%，還贏過柯文哲的60.9%，高居第一，還連帶提高蔡英文聲望，卻因蔡政府執政不利，本來是執政黨下一個未來可能成為國家領袖，提前被消磨殆盡。

林濁水認為，我國現在的憲政體制很糟，這樣的執政只會將內閣視為消耗品，原本轉型的最好時機也已經錯過，蔡英文如今想挽救頹勢，政界卻已經沒有多少人願意理會她了。林濁水指出，蔡英文權力雖然捉得空前用力，決策品質卻展露出強烈弱點，民眾對她總體看法矛盾，也造就了行政部門的無能，使得施政滿意度一路崩跌。

林濁水擔憂，若蔡英文真的意識到，2020民進黨總統候選人真的不得不禮讓時，賴清德民調早就跌到谷底，2020總統大選也會從藍綠對決變成白藍對決，跟今年姚文智在北市長選戰遭到邊緣一樣淒慘。

(中時電子報)

文章來源：美麗島電子報

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