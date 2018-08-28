警犬「A弟」好保母 派出所替代役男廖英皓不捨退伍

泰安派出所替代役男廖英皓退伍，所長張智賢贈送紀念品祝福鵬程萬里。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中時
泰安派出所替代役男廖英皓退伍。（陳淑娥翻攝）
志工一人一菜幫替代役男廖英皓餞行。（陳淑娥翻攝）

台中大甲分局泰安派出所替代役男廖英皓，服役期間主動積極協助執勤，更是警犬「A弟」的好保母，廖英皓於27日退伍，警察志工群「一人一菜」餞行，他感性的說，退伍雖高興，但卻不捨離開這個大家庭。

廖英皓畢業於國立高雄第一應用大學運籌管理學系研究所碩士班，2017年10月17日至泰安派出所服替代役，因本身外語能力極佳，巡邏勤務時，常以外文協助泰安火車站外籍遊客解決問題。

廖英皓對於警犬「A弟」更具愛心，每天主動餵食牠，還自掏腰包購買狗零食給「A弟」解饞，每周幫忙「A弟」洗澡，又怕「A弟」過胖而影響健康，勤餘之時還帶牠散步減肥。

警察志工分隊長、泰安里里長江慶南則號召平日熱心幫忙的志工們大展廚藝，各自準備一道道拿手炒麵、烤鴨、粉腸料理、涼拌小黃瓜、客家小炒、涼筍、滷豬舌等美味餐點，帶至所內向替代役廖英皓餞行並致贈紀念品。

廖英皓表示，泰安派出所所長張智賢及工友李錦華擁有一手好廚藝，感謝他們的飲食照顧，還有學長不時貼心叮嚀值勤安全及注意身體健康狀況，以及愛撒嬌的警犬「A弟」，退役雖高興，但更不捨離開這個大家庭。

(中時 )

苗栗縣政府出動10台大型抽水機 … 台鐵枋野=加祿搶通 影響1725人 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。