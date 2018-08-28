警犬「A弟」好保母 派出所替代役男廖英皓不捨退伍

2018年08月28日 18:58 中時 陳淑娥

泰安派出所替代役男廖英皓退伍。（陳淑娥翻攝）

志工一人一菜幫替代役男廖英皓餞行。（陳淑娥翻攝）

台中大甲分局泰安派出所替代役男廖英皓，服役期間主動積極協助執勤，更是警犬「A弟」的好保母，廖英皓於27日退伍，警察志工群「一人一菜」餞行，他感性的說，退伍雖高興，但卻不捨離開這個大家庭。

廖英皓畢業於國立高雄第一應用大學運籌管理學系研究所碩士班，2017年10月17日至泰安派出所服替代役，因本身外語能力極佳，巡邏勤務時，常以外文協助泰安火車站外籍遊客解決問題。

廖英皓對於警犬「A弟」更具愛心，每天主動餵食牠，還自掏腰包購買狗零食給「A弟」解饞，每周幫忙「A弟」洗澡，又怕「A弟」過胖而影響健康，勤餘之時還帶牠散步減肥。

警察志工分隊長、泰安里里長江慶南則號召平日熱心幫忙的志工們大展廚藝，各自準備一道道拿手炒麵、烤鴨、粉腸料理、涼拌小黃瓜、客家小炒、涼筍、滷豬舌等美味餐點，帶至所內向替代役廖英皓餞行並致贈紀念品。

廖英皓表示，泰安派出所所長張智賢及工友李錦華擁有一手好廚藝，感謝他們的飲食照顧，還有學長不時貼心叮嚀值勤安全及注意身體健康狀況，以及愛撒嬌的警犬「A弟」，退役雖高興，但更不捨離開這個大家庭。

(中時 )