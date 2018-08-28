台鐵枋野=加祿搶通 影響1725人 航港局估明日16航次停航

2018年08月28日 18:59 中時 王思慧

南部豪雨成災，今日下午枋野=加祿間發生土石流造成路線不通，台鐵表示，經工務搶修於18時09分開通，高雄往台東方向自323次（新左營18時24分開）起、台東往高雄方向自374次（大武18時22分開）起，陸續恢復行駛。14時20分至17時，大武=枋寮間公路客運接駁，計開行27趟次載運1050人。統計至18時30分止，影響計8列次，旅客1725人。

台鐵表示，退、換票及改乘相關訊息，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商規定扣手續費後退票款。

因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。 前述申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。 持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

另外，受天候影響，航港局表示，今（28）日共有11航線，計58航次停航；預估明（29）日共有7航線，計16航次停航，包括基隆-馬祖（航次於29日上午11時公告）、馬祖福澳-福州馬尾、布袋-馬公、布袋-龍門、台南將軍-澎湖東吉。東港-小琉球部分停航（停航4航次，開航4航次）、富岡-綠島停航2航次，開航6航次。

(中時 )