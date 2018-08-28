台鐵枋野=加祿搶通 影響1725人 航港局估明日16航次停航

台鐵枋野=加祿今下午因土石流一度不通，搶通後共影響1725人。（台鐵提供）

友善列印
中時

南部豪雨成災，今日下午枋野=加祿間發生土石流造成路線不通，台鐵表示，經工務搶修於18時09分開通，高雄往台東方向自323次（新左營18時24分開）起、台東往高雄方向自374次（大武18時22分開）起，陸續恢復行駛。14時20分至17時，大武=枋寮間公路客運接駁，計開行27趟次載運1050人。統計至18時30分止，影響計8列次，旅客1725人。

台鐵表示，退、換票及改乘相關訊息，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商規定扣手續費後退票款。

因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。 前述申請退票旅客，請保留原乘車車票，得自中斷日起一年內向中斷站、原起程站或到達站辦理退票，免收退票手續費。 持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

另外，受天候影響，航港局表示，今（28）日共有11航線，計58航次停航；預估明（29）日共有7航線，計16航次停航，包括基隆-馬祖（航次於29日上午11時公告）、馬祖福澳-福州馬尾、布袋-馬公、布袋-龍門、台南將軍-澎湖東吉。東港-小琉球部分停航（停航4航次，開航4航次）、富岡-綠島停航2航次，開航6航次。

(中時 )

警犬「A弟」好保母 派出所替代役… 埔里鎮長參選人廖志城另類競選活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。