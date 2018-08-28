埔里鎮長參選人廖志城另類競選活動 作伙來唱歌

2018年08月28日 19:00 中時 楊樹煌

▲縣議員廖志城與里民有約，每天隨著卡拉ok車，分赴各里歡唱卡拉OK、吃割稻飯，和大家同樂，並在輕鬆氣氛中和里民分享他的選舉抱負與理念。（楊樹煌攝）

▲廖志城與里民有約，深入各里歡唱卡拉OK、吃割稻飯，並為里民服務打菜。（楊樹煌攝）

▲廖志城的卡拉ok車，分赴各里與里民一起歡唱卡拉OK，並在輕鬆氣氛中訴說競選抱負的另類競選活動。（楊樹煌攝）

南投縣議員廖志城，此次在參選埔里鎮長選舉中，推出「作伙生活 作伙來唱歌」另類選舉模式，讓鎮長選戰變得輕鬆、快樂、有趣，每天隨著卡拉ok車，分赴各里歡唱卡拉OK、吃割稻飯，和大家同樂，並在輕鬆氣氛中和里民分享他的選舉抱負與理念，不同的選舉方式，普獲里民認同。

南投縣議員也是埔里鎮長參選人廖志城，有感於現代人普遍生活壓力大，希望透過輕鬆娛樂方式，讓大家舒壓，決定一改過去，採不一樣的競選方式，讓大家更親近的認識候選人，而且參選人也能近距離聆聽選民需求；因而準備了1台「作伙生活．作伙來唱歌」的卡拉ok車，每天下鄉至各里巡迴，和大家歡喜同樂，並了解基層心聲。

廖志城透露，截至目前為止，他在各里間已進行22場與鎮民有約的「作伙生活．作伙來唱歌」活動，而他和太太在活動中，也會點幾首拿手歌，如「我的選擇猶原是你、春夏秋冬」等，與大家同樂。

因為這種作伙生活．作伙來唱歌，輕鬆又有趣，不管到那一里，里民都非常歡迎，並熱烈的參與，廖志城說，因下鄉的機會，常可聽到里民令人驚豔的歌聲，如向善里唱「燒肉粽」的大哥及一新里唱「問酒」的大姐印象就極為深刻。

廖志城表示，辦此活動，看到鄰里歡聚歌唱聊天、不僅促進彼此情感交流，現場不少阿公阿嬤們，剛開始時，總是既含蓄又客氣，說不會唱，但透過引導點播他們年代的老歌，並將麥克風遞交到他們手中時，他們就會一起哼唱同樂。

廖志城認為，其實選舉也可另類一下，何必那麼緊繃？讓大家輕鬆愉快、放開心情，想唱歌的唱出健康快樂、想閒聊的，聊出心底的鬱悶、不滿或分享心中最歡欣喜悅的事，讓未來主政者知民間疾苦，苦民所苦，知所改進，要給民眾快樂生活才是最重要的。

(中時 )