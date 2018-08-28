信鵨賽驚爆弊案　前4名竟「坐高鐵回巢」

大陸賽鴿傳搭高鐵舞弊。（示意圖/新華社）

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旺報
孫曜樟

大陸張姓、龔姓男子為騙取信鴿協會的獎金透過作假取得上海信鴿大獎賽的前4名，但最終因怕案發而不敢領百萬人民幣獎金。最近上海市長寧區人民法院對這起詐騙案作出一審判決，被告人龔某被判處有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金3萬元；被告人張某被判處有期徒刑3年，緩刑3年，並處罰金兩萬元。

去年4月底，上海市信鴿協會舉行第十六屆一歲鴿特比大獎賽。4月29日，龔某、張某分別將自己馴養的信鴿送交上海市信鴿協會參加比賽。5月1日，他們的參賽信鴿先後歸巢，包攬了此次比賽的前4名。根據比賽規則，前4名的獎金總額為109.25萬元。

究竟是什麼原因讓兩人如此心慌，並放棄即將到手的百萬獎金呢？原來，他們在參賽前對信鴿做了一番手腳。他們先是用馴養多年的老鴿子冒充比賽要求的一歲鴿，然後採用兩地交替馴養的方式，讓信鴿分別認識兩地飼養點的鴿棚，最後在比賽中讓信鴿搭乘高鐵歸巢，騙取好成績。

據龔某交代，他從2016年就開始準備這次比賽。由於每年比賽集中放飛地都在河南商丘，他便出資在河南找人飼養這批信鴿。經過一段時間放飛，讓信鴿認識河南飼養點的鴿棚，然後，與張某一起將信鴿帶回上海飼養，又讓信鴿認識了上海的鴿棚。

去年4月29日將參賽信鴿交給賽事主辦方後，兩人便驅車趕到河南飼養點。5月1日早晨，參賽信鴿果然飛回河南飼養點，兩人便將它們裝入牛奶盒中，乘坐高鐵返回上海。

5月1日下午，兩人將信鴿帶至各自的飼養點放飛，造成參賽信鴿自己飛回的假像。最後，包攬了前4名。但在成績引發質疑後，賽事主辦單位向警方報案。兩人因涉嫌犯詐騙罪被依法逮捕。

(旺報 )

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