大陸雜交小麥走出去　受一帶一路國家農民歡迎

2018年08月28日 21:15 旺報 孫曜樟

近年來，中國中化集團有限公司下屬中國種子集團有限公司與北京市農林科學院合作，在巴基斯坦、孟加拉、烏茲別克斯坦等國家開展雜交小麥的示範推廣，深受當地農民的喜愛，打造了中國現代農業高技術成果走出去的又一精品。

小麥是「一帶一路」國家最主要的口糧作物之一，沿線國家小麥種植面積超過11億畝，約為中國小麥面積的3.2倍；但部分國家小麥單産不及世界平均水準。作為世界上唯一尚未實現雜種優勢大面積應用的主要糧食作物，小麥的雜種優勢利用與産業化備受關注。

2011年，中種公司和北京市農林科學院共同投資設立中種雜交小麥種業（北京）有限公司，成功實現雜交小麥産業化。中種雜交小麥公司總經理陳兆波表示，截至目前，該公司推廣雜交小麥品種8個，隨著二係雜交小麥進入大面積應用階段，使得中國成為全球二係雜交小麥研發的核心基地，在國際雜交小麥領域處於上游位置。

中種雜交小麥公司科研部經理張勝全説，相較於傳統品種，雜交小麥具有高産、穩産、抗逆性強、用種量少等特點，適應性非常廣，是中低産田致富好幫手，可以從北緯25度的巴基斯坦卡拉奇，種到北緯40度的中國北京，種植區域跨度達到近兩千公里。

2012年以來，中種雜交小麥公司、北京雜交小麥工程技術研究中心與巴基斯坦的佳德農業公司、白沙瓦農業大學合作，在巴開展二係雜交小麥合作試驗示範工作。

經過前期120餘份雜交組合、230多個種植點的試驗示範, 中國二係雜交小麥表現突出，較巴基斯坦當地品種平均增産24.4%。2017至2018年度試驗數據更為可喜，白沙瓦農業大學穆罕默德·阿里夫博士説，北方麥區增産幅度達到50.1%；而佳德農業公司提供的中部麥區數據則表明，雜交小麥增産幅度達到45%以上。

(旺報 )