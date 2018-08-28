真糗!俄國T-34戰車在上板車時不慎翻覆

T-34戰車在駛上板車時，顯然方向已歪，整個翻覆過來。(圖/影片擷取)

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中時電子報

俄國在週四時舉行庫爾克戰役(Battle of Kursk)75週年的勝利大遊行，做為當年參戰的主要角色T-34戰車，當然是遊行的重點，然而就在遊行結束後，T-34戰車正被裝上拖車之際，因為駕駛操作失誤，這輛老戰車就整個翻滾下來。

塔斯社(TASS)報導，俄羅斯為這場閱兵大典派出了75輛軍用車輛，包括T-72B3戰車、BMP-2裝甲運兵車等現役裝備，但是當年參與過庫爾克戰役的二戰老戰車，更是主角，主辦單位將當年的T-34戰車給修復，一同參與遊行。

不料就在中午時分，T-34要開上拖板車準備轉移時，卻不慎翻落摔個底朝天，引起週邊群眾驚呼，一旁的工作人員也趕忙支援，所幸駕駛沒有受傷。

庫斯克戰役是二戰當中，德國與蘇聯之間的一場坦克大決戰，雙方參戰的戰車數量都相當龐大，是人類戰爭史上都相當罕見。1943年7月5日，納粹德國發動一場以戰車為主體的反撲戰，德軍大約動員了3000輛戰車、9000門火砲與2000架戰機，希望一舉吃掉蘇聯防線上的突出部。然而此時的蘇聯，戰爭機器全開，人員與武器的數量上極多，總共動員了5000輛戰車、25000門火砲、3500百架戰機，在數量上都是蘇聯更具優勢。

T-34就是這場戰爭的蘇聯主力戰車，而德國的主力戰車是更著名的虎式，兩者性能各有擅長，T-34的76公釐主砲遜於德國虎式的88公釐主砲，但是彈著精準、近距離火力仍然強大。更重要的是T-34採用斜向裝甲設計，使得它的防護能力非常出色，後來的戰車也都紛紛採用斜向裝甲，可以說T-34在戰車發展史上具有里程碑的意義，被稱為「現代戰車的先驅」。

(中時電子報)

文章來源：An old Russian tank was leading a parade celebrating a World War II victory — and then this happened

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