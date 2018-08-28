台南山區多處道路農路土石滑落 修復日子遙遙無期

南化179線道16公里處26日晚間發生邊坡土石滑落，27日還有巨石掉落路面，經區公所加緊搶通，目前已恢復單線通車。（李其樺翻攝)）

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南化179線道約4到5公里處因為日前0822豪雨造成道路下方大面積土石滑落，有的地方甚至山壁裸露，連地基都清楚可見。（李其樺翻攝）

0822豪雨造成台南市山區多處道路崩塌，除了左鎮171-1支線二度發生大規模走山，南化179線道也因為這次豪雨造成邊坡土石滑落，還有玉井部分農路受損嚴重，全部復原需很長時間。

南化179線道全長27.5公里，為全台南市最長區道。今年8月22日至24日中南部因熱帶低氣壓影響，山區豪雨不斷，南化179線道16公里處26日晚間發生邊坡土石滑落，27日還有巨石掉落路面，經區公所加緊搶通，目前已恢復單線通車。

關山里長謝國男表示，179線道約4到5公里處去年6月曾因大雨造成道路崩塌，區公所雖然已經完成該路段搶修，不過又因為日前0822豪雨造成道路下方大面積土石滑落，有的地方甚至山壁裸露，連地基都清楚可見。

對此林務局堅稱道路上下邊坡不可分離，應由道路主管單位負責修復，謝國男擔憂道路繼續遭土石掏空，恐怕會因此崩塌使得交通中斷，希望相關單位能正視居民安全與出入權益。

此外，玉井部分農路也因為豪雨造成土石流，市議員王峻潭服務處、立委周陳秀霞服務處和區公所皆積極勘災，希望為農民爭取修復農路費用。

(中時 )

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