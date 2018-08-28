不讓官將首文化失傳 那拔國小盼向下紮根

2018年08月28日 20:05 中時 李其樺

校方除了繼續推動官將首藝陣教學，也透過彩繪臉譜、攝影和結合舞蹈等方式，讓這門傳統陣頭文化能夠向下紮根，不致失傳。圖為那拔國小官將首臉譜彩繪牆。（李其樺攝）

新化那拔國小以推廣官將首藝陣聞名，近年因為少子化、家長反對等因素，校內參加藝陣人數銳減。校方除了繼續推動官將首藝陣教學，也透過彩繪臉譜、攝影和結合舞蹈等方式，讓這門傳統陣頭文化能夠向下紮根，不致失傳。

早在2010年那拔國小便開始在校園內推動官將首藝陣教學，並聘請新化吳敬堂官將首負責人王延守擔任教練，為當時全台唯一推動傳統官將首陣頭文化的小學。2014年那拔國小官將首藝陣團受邀赴美表演，曾經風光一時。

校長洪國展表示，原有藝陣團員陸續畢業，加上少子化、部分家長反對，近年校內會跳官將首的學生逐年減少，從最多可派10人出團，一度減少到僅剩2人可出團。

洪國展表示，有鑑於此，學校近年推動介紹官將首陣頭文化的課程、彩繪和拼貼臉譜創作、繪圖及攝影展等多個面向，引導學生深入認識官將首藝陣內涵，也化解家長對於讓孩子學跳陣頭的歧見。

同時，那拔國小近年也將官將首藝陣和體育課程結合，並結合舞蹈教學，讓4年級以上的學生能夠自由體驗傳統藝陣肢體之美，另外，也開設旗舞陣、三太子陣等課程，讓對傳統陣頭文化有興趣的學生能夠自由選擇。

吳敬堂官將首負責人王延守表示，不少家長仍然對陣頭文化抱持負面觀感，加上年輕人愈來愈不堪吃苦，使得推廣官將首陣頭文化困難重重，他認為，學校可將官將首藝陣列入必修課程，讓每個孩子都能接觸學習，才能好好傳承下去。

(中時 )