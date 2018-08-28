昔怒罵薛香川「拜託水災耶」 網友協尋邱議瑩

2009年八八風災，行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，民進黨立法委員邱議瑩砲轟「還有心情吃大餐，拜託，水災耶」。（圖／擷取自中天電視）

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中時電子報

南臺灣8月23日豪雨釀成嚴重水災，副總統陳建仁卻於8月24日赴金門旅遊，立法院長蘇嘉全也應邀到日本訪問。2009年八八風災時，行政院秘書長薛香川因為陪岳父吃飯而下台，當時民進黨立法委員邱議瑩批評薛「你還有心情吃大餐，拜託喔，水災ㄟ」，網友表示，這次怎不見邱議瑩出聲？

南台灣8月23日豪雨成災，副總統陳建仁卻被爆出在8月24日帶著全家人到金門度假3天2夜，玩遍大小金門各景點，全程大陣仗維安戒護，引發批評。陳建仁昨（27）日對其行為造成國人觀感不佳表示相當過意不去，並向國人致歉。

蘇嘉全也於24日赴日本，據《聯合報》引述立法院秘書長林志嘉的說法，蘇嘉全是受到日本方面邀請，出國訪問。

南台灣在遭受嚴重水災之際，副總統陳建仁在金門、立法院長蘇嘉全在日本，不禁令人想起2009年八八風災，當時行政院祕書長薛香川和岳父吃飯引發爭議，因此道歉請辭。

2009年8月6日至8月10日莫拉克颱風侵襲台灣，釀成嚴重水災，薛香川傳出8月8日當天陪岳父吃飯，薛於8月17日晚間跳上火線澄清，「父親節去外面吃個飯，很過分嗎？」這句話引起爭議，薛香川隨於8月19日請辭。

當時民進黨立委邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託喔，水災ㄟ」，並說她氣到快中風！

網友表示這次怎不見邱議瑩出聲？也有人說，「還有心情去金門旅遊，拜託，水災欸」、「把台灣人民當儍瓜」！

(中時電子報)

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