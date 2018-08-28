《夜問打權》延長2小時 黃智賢批水患：退潮就知誰沒穿褲子

2018年08月28日 19:23 中時電子報 綜合報導

中天娛樂台政論節目《夜問打權》開播以來深受觀眾喜愛，為造福廣大收視觀眾，原1小時節目將延長至2小時，並新增中視新聞台播出時段，9月3日(一)起每週一至五晚間10點至12點在中視新聞台播出，中天娛樂台則改為早上10點至12點播出，為觀眾帶來更深入多元的豐富內容。

《夜問打權》主持人黃智賢表示，非常感謝觀眾支持，節目開播以來有不少觀眾反映，一小時節目看不過癮，來賓也認為時間不夠，說得不夠痛快，決定延長2小時為大家謀福利，現已做好準備，加足火力監督政府。黃智賢強調：「《夜問打權》百分之百講真心話，絕對不放過所有欺負老百姓的人，我們也會像變形蟲一樣，會有更多變化，請觀眾拭目以待！」

《夜問打權》向來秉持批判不合理之事、打擊不公不義的態度，為人民嚴格監督政府，近來暴雨轟炸中南部，淹水災情頻傳，《夜問打權》也不間斷為觀眾帶來深入、精闢的分析討論。針對副總統陳建仁遭爆在中南部雨災時，竟帶著家人到金門旅遊，主持人黃智賢聽聞揶揄：「前方吃緊，後方緊吃！」她痛批副總統陳建仁怎忍心在人民受苦受難之時還出外旅遊，從來沒有首長這麼做過，更誇張的是動用12名隨扈、當地20名警力，直呼陳建仁是個「奇葩」，佩服他堅持玩樂的心。

台南出身的黃智賢，對此次災情感嘆不已，她表示老家地勢較高沒有淹水，但偏鄉地區災情慘重，她質疑中南部雨量其實不及當年的八八風災，花了上千億的治水預算卻失靈，「為什麼治不好，因為『人』！」

黃智賢認為，這次雨災有天災也有人禍，不只抽水機沒有及時調動，政府也未及時組織並調動資源協助，「不用心所以動作慢。」不僅如此，若平時下水道系統有做好，水庫平常有清淤，有嚴格取締山坡地濫砍濫建、超抽地下水，不至於一下子就淹水，她批評政府平時只重視政治不重視專業，未聽取水利專家意見，做事也不夠確實。

黃智賢更透露，曾有下水道工程做好後，發現無法銜接，根本是「做假的」，等到狀況一來，就知道錢有沒有花在刀口上，「退潮了就知道誰沒穿褲子」。她強調，《夜問打權》將秉持為人民爭取更多權力的態度，持續針砭時事，為人民發聲。

《夜問打權》9月3日起，中視新聞台每週一至五晚間10點至12點，中天娛樂台9月4日起早上10點至12點，連續播出2小時「講好講滿」。

(中時電子報)