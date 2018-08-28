高雄暴雨狂下一整天 萬壽山橋路基淘空坍塌一大片

2018年08月28日 19:27 中時 王錦河

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊，市府工務局緊急封路。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊，市府工務局緊急封路，大量雨水沖刷而下，坍塌正下方還有多戶民宅。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊，市府工務局緊急封路，大量雨水沖刷而下，坍塌正下方還有多戶民宅。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊（左上），市府工務局緊急封路，大量雨水沖刷而下，坍塌正下方還有民宅。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山 橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊（上方），市府工務局緊急封路，大量雨水沖刷而下，坍 塌正下方還有多戶民宅。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊，市府工務局緊急封路，大量雨水沖刷而下，坍塌正下方還有多戶民宅。工務局隨後舖上防水塑膠布並設法補救。

(中時 )