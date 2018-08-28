不是只有扣薪水 偷拍上傳女會員事業線的教練GG了

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名女性網友在迪卡上PO文揭發， 竹北某健身房總教練竟偷拍一系列女會員因運動角度而露出事業線的照片，上傳在臉書上任人「意淫」，許多人紛紛表示羨慕更表示想開健身房，讓原PO看了相當氣憤，被偷拍的女子甚至完全不知自己已成網路上被意淫對象。原PO隔天找健身房老闆理論，卻只得到刪除文章以及給予口頭上的警告的回應，讓原PO女子非常不滿。稍早該健身房教練也發文表示，偷拍女會員的教練已在今早被開除，並呼籲大家不要再傳播被害人照片了。

氣憤的原PO，隔天直接去健身房找老闆，老闆回應，竟然只有請教練刪除文章以及給予口頭上的警告，老闆還說他把教練當兒子看待，想要給年輕人一個機會...，讓原PO氣憤並提了要退票，而最後老闆也僅僅是將該教練扣薪2000然後取消排班資格。

生氣的原PO上網查了相關資料，發現似乎也沒什麼法條可治教練的罪，而被拍攝的當事人似乎仍不知道這件事。

文章一曝光，讓大票網友也感到生氣直呼：「老實說做出這種行為被革職不是很正常嗎⋯」、「噁心到爆！肉搜出來啦」、「偷拍真的可惡，不過他應該受到怎樣的懲罰呢？」。

稍早，該健身房另一名教練也發文告知大家後續，他表示：今天(28日)早上老闆已經把偷拍的教練開除了，剛好沒多久之後被拍的女生有和家人一起來運動，所以老闆為了顧及當事人情緒，先告知了當事人的家屬，他們知道之後雖然非常氣憤，不過也希望大家也不要再把那些圖片到處散播了，免得又造成二度的傷害。

(中時電子報)

竹北某健身房教練偷拍女生並上傳臉書社團
關於教練偷拍事件之後續處理

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