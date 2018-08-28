新園鄉港西村淹成「水鄉澤國」居民抓魚自嘲苦中作樂

2018年08月28日 20:03 中時 謝佳潾

新園鄉港西村民在淹水時抓魚苦中作樂。（謝佳潾攝）

豪雨肆虐屏東，新園鄉慘淪「水鄉澤國」，居民無不怨聲連連，但有住戶心想罵再多也是出不去，不如找點事做殺時間，便苦中作樂在住家附近抓魚，除一解悶氣也自娛娛人，黃姓居民一早便抓了2隻觀賞魚，他自嘲，「淹水苦，只好找樂子安慰自己」。

新園鄉28日豪雨驟降，雨水排洩不及慘成水鄉澤國，道路儼然成了小河，但「小河還真的有魚在游」，而且是觀賞魚不是吳郭魚，意外成為淹水戶的小確幸，且有居民真的拿出捕魚工具抓觀賞魚，看得不禁令人莞爾一笑。

「反正出不去，苦中作樂也好。」黃姓住戶手拿捕魚工具及戰利品觀賞魚，既開心又無奈地說，防水閘門雖然架好了，但也不敢走遠，就怕水淹住宅，但是心情真的很悶，所幸剛好看到觀賞魚在「水中」游來游去，便一時興起想抓魚，沒想到不僅抓到2隻，還讓大家看得開心。

他說，新園有人專門在養觀賞魚，猜想應該也是淹水導致魚流出來，只是沒想到會意外成為「解悶之魚」，不過這種現象雖然新奇，但遇一次就好，不要再淹水才是大家想要看到的好景象。

港西村長余開山說，他住在港西60多年，真的看過太多次的淹水場面，期盼政府能真正聽見人民的心聲，好好重視治水一事，不要搪塞、也不要有理由，港西村民真的淹怕了。

(中時 )