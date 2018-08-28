賴揆：公私協力推動促參 修正採購法以提升採購品質

2018年08月28日 19:48 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，賴揆表示，完備促參及政府採購法規，將有助引入民間資源、創意及效率，以提升公共服務品質，政府務必積極落實推動；城鄉建設則有助於平衡台灣整體發展，政府亦將持續傾聽民意需求及地方政府意見，在確保建設品質的前提下，積極提升執行效率。

賴揆在會中聽取財政部、國發會及工程會就「107年截至7月促參辦理成果」、「前瞻基礎建設 城鄉建設計畫滾動檢討」及「政府採購法修正」進行報告。財政部指出，為精進促參法制環境，並引導民間資源投入長照、衛生醫療及汙水下水道等國人所需公共建設，「促進民間參與公共建設法施行細則」修正條文已於今年6月8日發布實施。此外，政府也積極推動招商引資、協助地方政府辦理先期規劃等多項配套措施。在政府與民間共同努力下，今年截至7月民間投資促參金額已達657億元，為去年同期的2.38倍。

賴揆表示，政府資源有限，而民力無窮，唯有公私協力參與，才可順利推動，且政府推動促參不應以收取權利金為目的，而是以提升公共服務品質為目標。以長照機構為例，民間有很大的需求，請衛福部主動尋找可透過促參方式引入民間營運的據點，以落實照顧長者，並請財政部要建立更友善的促參環境，引入國內外資源投入公共建設，以活絡經濟發展動能。

在前瞻計畫特別預算之執行部分，國發會指出，去年9月至107年7月底止，前瞻計畫特別預算已執行375.111億元，執行率為78.03%。其中，「城鄉建設」計畫採取競爭型補助方式，由地方政府提出申請，經主管機關公開評核機制通過補助經費，期發揮最大效益。

賴揆肯定原住民族委員會、客家委員會、教育部等執行進度超前的部會，對於執行率不佳的計畫也逐案釐清，院長特別指示進度落後的部會要持續嚴格管控進度，並應把握一定的審查原則，避免審查程序太過複雜而影響計畫執行，且各部會應隨時透過跨部會協調，積極解決問題，以提升執行力，務使人民有感，並達成至今年底預算執行率超過9成的目標。

此外，因國內外企業與商會對採購法修正有很大的期待，本次會議特別請工程會針對「政府採購法」修正案進行報告。

工程會表示，本次採購法修正重點包括：增訂「採購工作及審查小組」機制、修正利益迴避規定、簡化最有利標之適用條件、修正停權機制等，以提升政府採購效率及品質、提高廠商參與政府採購意願，使政府採購制度更臻完備。

「政府採購法」部分條文修正草案已經立法院交通委員會逐條審查完竣，全案待立法院二、三讀程序，並列立法院第9屆第6會期優先審議法案。賴揆也要求工程會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，應早日完成修法程序，並妥適準備修法通過後的配合措施。

(中時 )