港媒：中國研發超導體電腦晶片 可大幅加快研發尖端武器

中國大陸在超級電腦與超導體的研究有可觀成果，目前已啟動對超導電腦的研究開發，挑戰美國在電腦晶片工業的主導地位。圖為天河三號超級電腦。（圖／新華社）

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中時電子報

大陸中國科學院於去年底悄悄啟動一個史無前例的研究項目──建造一台「超導電腦」，它能夠研發新武器、破譯密碼、分析情報以及幫助阻止能源需求激增。

《參考消息》引述香港《南華早報》的報導說，中科院2017年11月悄然啟動此一計劃，現在的目標是讓這種機器的原型機最早在2022年投入使用，該計劃預算10億元人民幣（台幣45.8億元）。

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報導指出，中國大陸的科學家在超導技術應用於電腦方面已經取得許多突破。已經在實驗室用超導材料開發出新的積體電路，並測試了能夠大規模生產成本相對較低、技術先進的超導晶片的工業製程。他們還幾乎完成了電腦系統結構的設計。

報導認為，如果這些努力獲得成功，中國軍方將能夠利用以770千兆赫或更高頻率運行的中央處理器，加快研發新的熱核武器、隱形戰機和下一代潛艇。相比之下，現有的最快商業處理器的運行速度僅為5千兆赫。

此外，由於電腦是高耗能設備，而且越來越耗電。據美國半導體工業協會估計，到2040年，電腦需要的電力將超過全世界的發電能力，除非它們的設計方式得到大幅改善。因此，超導電腦是科學家提出的減少環境影響最根本的技術之一。而以超導材料製成的電腦，只需要傳統電腦能量的四十分之一到千分之一。

中國科學院院長白春禮說，這項技術可能有助於中國挑戰美國在電腦和晶片領域的主導地位，也將幫助中國在積體電路技術方面超過其他國家，使中國大陸企業在全球競爭中佔據上風。

(中時電子報)

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文章來源：Can China build a US$145 million superconducting computer that will change the world?

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