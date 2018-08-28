浩鼎案辯結 翁啟惠反批檢察官起訴東拼西湊

2018年08月28日 19:49 中時 陳志賢

喧騰一時的浩鼎案，士林地院歷經1年多審理，今天召開辯論庭，公訴檢察官指控前中研院長翁啟惠雖學術地位崇隆，但涉嫌收賄，涉及貪汙罪，「身為執法者，不能對不法視而不見」；翁啟惠則反批檢察官起訴東拼西湊、錯誤百出，雙方爭鋒相對，庭訊歷經8個小時後辯論終結，合議庭諭知本案12月28日上午11時宣判。

翁啟惠被控在中研院長任內，涉嫌與台灣浩鼎生技董事長張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，另收受3000張浩鼎股票，作為翁啟惠協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權的對價。士檢依期約賄賂、收受賄賂罪、交付賄賂等罪起訴翁啟惠、張念慈。

士林地院今召開辯論庭，張念慈、翁啟惠否認犯罪，翁辯稱，檢方起訴內容完全誤解、東拼西湊，他不知張要給他1500張浩鼎技術股。當時浩鼎母公司Optimer釋出浩鼎股票，他以創辦人身分認購，擔心以個人名義購買會造成股市話題，將機會讓給女兒，認購資金來源合法。

主任檢察官吳廣莉論告強調，翁案發時為中研院院長、學術地位崇隆，張也是台灣生物科技四大天王，檢方偵辦無不戒慎恐懼、如履薄冰、如臨深淵。

吳廣莉透露，檢察官2016年4月20日發動搜索，當晚為了是否聲請羈押天人交戰，當時選擇相信翁，但隨著偵查的進展，身為執法者，不能再對不法視而不見，主張翁涉犯貪汙罪。

翁另發表「這塊土地我愛的最深，卻讓我最慟！」的聲明，三問「假如我不是翁啟惠，會這樣相待嗎？」，批評檢方以莫須有的罪名先框住他，讓他動彈不得，再用司法程序徹底摧毀了他的心志。二年多了，台灣社會聽懂浩鼎案了嗎？當眾人皆曰可殺時絕不可以缺席。

翁聲明指，所謂的1500、3000張股票，一個從未發行，一個是他的家庭資產，現在全被說成是賄賂金了。這種張冠李戴、任意杜撰的錯誤隨處可見。庭訊自上午9時30分至晚間7時25分結束，合議庭諭知12月28日上午11時宣判。

(中時 )