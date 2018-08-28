金門》金城鎮長競爭激烈　國、統合流挺李誠智

金門一級戰區金城鎮長競爭激烈，李誠智（中）在支持者簇擁下登記參選。（李金生攝）

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中華統一促進黨金門縣黨部主委程耀德（左）力挺國民黨籍李誠智（中），展現「兩黨一家親」的兄弟情。（李誠智服務處提供）。

金門一級戰區金城鎮長競爭激烈，國民黨提名的李誠智28日登記參選，中華統一促進黨金門縣黨部主委程耀德現身力挺，展現「兩黨一家親」的兄弟情，引起鄉親矚目。

從議員轉換跑道參選的李誠智，在國民黨縣黨部主委林芳旋、統促黨縣黨部主委程耀德、李氏宗親會理事長李金贊及縣議員李應文等人陪同下完成登記手續。

現場還有國民黨青工夥伴、立委楊鎮浯服務處等50多位支持者，齊聲高喊： 「凍蒜！」，士氣十分高昂。

林芳旋表示，李誠智是一位樸實、憨厚的年輕人，每天騎著機車為鄉親服務打拚，從城區到郊外都看得他的身影。「民眾一通電話、服務馬上到」的精神，絕對是金城鎮長的最佳人選。

程耀德也指出，該黨在金城鎮並未推出候選人，此次選擇支持理念相同的李誠智，並以陪同登記的行動，展現全力相挺的決心。

金城鎮現有人口4萬3000餘人，占全縣總人口的35％，一向是選戰的「兵家必爭之地」。年底鎮長選舉已有多人表態參選，預期戰況非常激烈。新成立不久的統促黨力挺國民黨候選人，是否會對選情帶來甚麼變化，引起一些關注和討論。

(中時 )

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