亞運》和舉重女神郭婞淳拍廣告 盧廣仲反應很逗

創作歌手盧廣仲（左）在國民體育日宣傳影片中，邀舉重女神郭婞淳一起健身。（影片截圖）

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中時電子報
／綜合報導
盧廣仲與郭婞淳為今年國民體育日拍攝宣傳影片。（嵌入自體育署官方臉書粉絲團）

當人美心也美的「舉重女神」郭婞淳，碰上愛吃早餐也愛運動的創作歌手盧廣仲，會發生什麼趣事呢？體育署28日在記者會公布兩人為國民體育日拍攝的「三免費一優惠」宣傳影片，片中盧廣仲邀郭婞淳一起練體能，使出渾身解數獲女神稱讚「體能還不錯」，片尾才知「剛剛只是熱身」，令人莞爾不已。

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盧廣仲28日特別出席記者會，對於主持人丟出國民體育日快問快答考題，身為代言人的盧廣仲表現非常稱職，一秒內回答出正確答案，更以手印宣誓加入推廣全民運動的行列；郭婞淳雖因參與亞運比賽未能出席，但也特別錄製影片提醒民眾別忘了「運動99、健康久久」！

代言人盧廣仲出席國民體育日記者會。（體育署提供）

體育署表示，每年推行國民體育日，想強調的是：運動不是一時的，無論是老年人、中年人或年輕人，都應該要保持良好的運動習慣，才能常保身體健康。

因此今年除了宣導全民參與之外，也與知名量販通路家樂福合作，家樂福將在全省共四家限定分店設置免費的科技體適能檢測站，更支援多頂帳篷響應全國登山日主場活動，國民體育日與全國登山日的訊息也將透過家樂福旗下擁有千萬粉絲的廣宣平台，傳遞給全民，與體育署攜手共同打造運動生活圈。

郭婞淳（右）在宣傳影片中稱讚盧廣仲體能不錯，笑料十足。（影片截圖）

透過郭婞淳和盧廣仲拍攝的影片，體育署也宣布今年國民體育日的三免費一優惠好康如下：

「一免費」：公共運動設施免費！國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用。

「二免費」：體適能檢測免費做！9月份免費的體適能檢測，讓民眾更了解自己的身體狀況，選擇適合的運動，達到運動健身目的。

「三免費」：體育表演會免費看！9月8日在臺北小巨蛋將舉辦免費索票的體育表演會，有來自各界的體育菁英好手，將運動結合表演藝術精采演出。

「一優惠」：體育署與國內運動業者合作，推出體育運動課程免費體驗活動以及相關運動商品優惠，期望能夠增加全民對於保持規律運動的重視。

(中時電子報)

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