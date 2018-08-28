亞運電競賽》中華隊預賽B組第一 闖入第二輪預賽拚晉級

亞運中華隊由台中選手盧禹宏所在的閃電狼和G-REX組成，在《英雄聯盟》以三戰全勝之姿名列預賽B組第一。（圖／閃電狼職業電競隊提供）

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亞運中華隊由台中選手盧禹宏在《英雄聯盟》以三戰全勝之姿名列預賽B組第一後，將延續氣勢進行第二輪預賽，力拚六戰全勝晉級。（圖／閃電狼職業電競隊提供）
「跨欄王子」陳傑在亞運征戰男子400公尺跨欄決賽，跑出本季個人最佳成績49秒62。（圖／台中市府提供）

中華健兒在雅加達亞運紛傳捷報！繼男排相隔20年後重返亞運四強行列，台中籃球選手蔣淯安和隊友也以82比75擊退敘利亞，締造男籃隊睽違48年後成功挺進四強。而本屆列為示範項目的電競賽，中華隊由台中選手盧禹宏所在的閃電狼和G-REX組成，在《英雄聯盟》以三戰全勝之姿名列預賽B組第一後，將延續氣勢進行第二輪預賽，力拚六戰全勝晉級。

台中市政府運動局表示，中華男籃隊對決敘利亞，成功闖進四強賽，來自台中的蔣淯安，交出單場進帳6分、3助攻、2籃板的成績單。

首度列入亞運示範賽的電競比賽，中華隊成員由閃電狼的台中選手盧禹宏與 G-REX組成，《英雄聯盟》第一輪預賽，中華隊與巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、地主印尼首輪交手取得三連勝佳績，趁勝追擊進行第二輪預賽，中華隊將搶攻六戰全勝晉級。

「跨欄王子」陳傑征戰男子400公尺跨欄決賽，本役他雖跑出本季個人最佳成績49秒62，但最終以第4名作收。台中健兒29日將繼續在田徑項目登場，陳傑、葉守博、廖靜賢將分別參加男子4x400公尺接力、男子4x100公尺接力及女子4x100公尺接力比賽。

中華女排在預賽最終戰與強敵韓國交手，雖然仍遭直落三落敗，預賽成績與哈薩克、越南同為2勝3負，但在積分方面，哈薩克7分、越南6分、中華隊僅4分，無緣進八強，下一戰將於31日上午10時對決香港、印度，爭取第9名。

(中時 )

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