7月促參金額累計657億 去年同期2.38倍

2018年08月28日 20:06 工商 張語羚

行政院長賴清德積極推動促參，招商引資同時協助地方政府辦理先期規劃等多項配套措施，今年截至7月底，民間投資促參金額已達657億元，為2017年同期的2.38倍。

賴清德昨（28）日主持第20次加速投資台灣專案會議，聚焦「107年截至7月促參辦理成果」、「前瞻基礎建設城鄉建設計畫滾動檢討」及「政府採購法修正」3項計畫。

財政部指出，為精進促參法制環境，並引導民間資源投入長照、衛生醫療及汙水下水道等國人所需公共建設，「促進民間參與公共建設法施行細則」修正條文已於今年6月8日發布實施。

賴清德表示，政府資源有限，而民力無窮，唯有公私協力參與，才可順利推動，且政府推動促參不應以收取權利金為目的，而是以提升公共服務品質為目標。

以長照機構為例，賴清德說，民間有很大的需求，衛福部應主動尋找可透過促參方式引入民間營運的據點，以落實照顧長者，並請財政部要建立更友善的促參環境，引入國內外資源投入公共建設，以活絡經濟發展動能。

在前瞻計畫特別預算之執行部分，國發會指出，106年9月至107年7月底止，前瞻計畫特別預算已執行375.111億元，執行率為78.03%。

其中，「城鄉建設」計畫採取競爭型補助方式，由地方政府提出申請，經主管機關公開評核機制通過補助經費，期發揮最大效益。

賴清德指示，前瞻進度落後的部會要持續嚴格管控進度，並應把握一定的審查原則，避免審查程序太過複雜而影響計畫執行，且各部會應隨時透過跨部會協調，積極解決問題，以提升執行力，務必使人民有感，務必達成至今年底預算執行率超過9成的目標。

此次《採購法》修正重點責包括，增訂「採購工作及審查小組」機制、修正利益迴避規定、簡化最有利標之適用條件、修正停權機制等，以提升政府採購效率及品質、提高廠商參與政府採購意願，使政府採購制度更完善，目前已送至立法院審議，並將列為下回祈優先法案。

(工商 )