雨災衝擊菜價 高雄市農業局釋野蓮供婆媽選擇

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大雨成災，婆婆媽媽們最擔菜價飆漲，高雄市農業局立即擴大釋出美濃野蓮到全國各大連鎖超市通路，穩定蔬菜選擇，幫她們守住荷包。農業局表示，美濃野蓮佔全國生產量8成以上，具有全年穩定生產與不易受下雨影響特性。

8月23日大雨致災後，婆婆媽媽預期蔬菜會漲價，紛紛採買較不易腐壞的蔬菜，28日又大雨成災，婆媽們更是心慌搶買囤積。

高雄市農業局貼心想到近年發展的在地蔬菜特產美濃野蓮，種植面積已達100公頃，佔全國生產量8成以上。生在水中的野蓮不易受雨受災的特性，損害最少，價格也相對穩定，既可提供婆媽多個選擇又兼守住荷包。

農業局已協調美濃農會與加洲果菜運銷合作社，擴大釋出美濃野蓮到全國各大連鎖超市通路，提供全國民眾在夏季豪雨期間，穩定的蔬菜選擇。

至於葉菜豪雨受損，高市府辦理農業天然災害現金救助，並綜合分析蔬菜供應影響，南部蔬菜供應短期波動，但全國蔬菜供應平穩。大豪雨來襲，中南部蔬菜產區受創，但中台灣（台中、彰化等地）主要蔬菜產區，因受豪雨影響不大，呼籲婆媽們放心。

農業局表示，依據「農產品批發市場交易行情站」公開資訊，8月25日高雄果菜批發市場蔬菜交易量198公噸，平均批發價每公斤38.1元。豪雨後，8月28日交易量195公噸，批發價格36.9元，因中元節後需求下降，價格降4％。

(中時 )

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