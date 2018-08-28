台中》市議員參選登記 藍綠大拚場

2018年08月28日 20:46 中時 盧金足

台中市議員黃馨慧（右起）、立委江啟臣陪同台中市議員李中參選登記。（盧金足攝）

台中市議員參選登記，邱孟玲28日穿著布農族傳統服裝超吸睛，強調要為原住民議員增加女性席次。（盧金足攝）

立委黃國書（右五）28日陪同市議員登記參選，力拚西區兩席全上全壘打。（盧金足攝）

民進黨台中市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、邱素貞等6人，組成「穩定力量」，以騎協力車方式，希望「同心協力、6席全上」。（盧金足攝）

台中市議員朱元宏拚連任，為原住民爭取福利、建設獲好評。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市議員藍綠參選人28日登記參選，在台中州廳廣場互相拚場，擊鼓、騎腳踏車、高呼口號，氣勢強強滾，下一屆山地原住民增加1席，參選踴躍，台中市選委會表示，28日共有46人登記，累計2天已有78人登記參選市議員。

台中市議員李中在近百名民眾簇擁下前往市選委會登記參選

，立委江啟臣、前民政局長王秋冬以及現任市議員黃馨慧、朱暖英、楊正中等人都到場力挺，李中向支持民眾承諾未來將繼續扮演陽光政治的監督者，並在民眾高喊當選的集氣鼓勵聲中順利完成登記作業。

民進黨15名議員參選人組成「當選議員」團隊，包括市議員曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等15人，相揪聯合造勢登記，以揮旗、擊鼓象徵「一鼓作氣、旗開得勝」，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳，熱鬧滾滾。

下一屆山地原住民增加1席，布農族邱孟玲及泰雅族黃永光，都穿傳統服裝引發矚目，拚連任的市議員朱元宏、洪金福等人都順利完成登記。

尋求連任的民進黨市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤

、張芬郁、邱素貞等6人，組成「穩定力量」，以合騎協力車的方式辦理登記，希望「同心協力、6席全上」，立委黃國書也陪同江肇國及黃守達登記，力拚中西區2席全壘打。

(中時 )