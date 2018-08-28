Lara感情空窗逾一年 自豪「柔軟度」能救自己

Lara睽違六年將推出新專輯。(羅永銘攝)

友善列印
中時
王大文和王若琳替Lara送上馬殺雞服務。(羅永銘攝)
Lara睽違六年將推出新專輯。(羅永銘攝)

梁心頤(Lara)將推出睽違6年的新專輯《千面獸》，28日舉辦新歌試聽會，並分享新歌製作的小故事；她透露，過去的她總盼能在感情上，找到一個可以拯救自己的人，因此空窗期從沒超過一年，但現在已單身逾一年的她笑說，發現只有自己才能拯救自己，打趣：「還好我柔軟度很好，有些人拉洋裝拉鍊要請男友幫忙，我可以自己來！」

Lara從小常搬家，為了快速融入新環境，只好逼自己成為變色龍，壓抑自己的情緒，「最後變成大家覺得我很好，就很有成就感。」如今她慢慢學習面對自己，接受自己的不完美，也在學著調整情緒，讓自己不會對外表過度重視，「現在我就算狀況不好，不想跟別人打招呼，我可以不笑，也不會害怕自己不好看會怎樣。」

Lara媽媽已過世3年多，她表示心中的這關永遠都不會走出來，「它不是你可以過的關，就是個舊傷，會一直在，我能做的就是把自己狀態維持好，讓自己可以承擔，狀態不好就會爆發。」因此努力將自己的狀況維持在幸福快樂上。

此次專輯找了韋禮安等多個音樂人合作，昨好友王大文、王若琳也都來站台。王若琳和Lara預約了台東小旅行，並送上衝浪板，王大文則遞上防曬油，並和王若琳當場替她作起免費按摩服務，希望可以幫她紓壓，趕走負能量。

(中時 )

王麗雅夏令營授課 同學問「運動… 小小愛會站了！神複製福原愛 江…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。