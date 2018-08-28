高雄市》韓國瑜暫停所有競選活動 與災民站在一起

2018年08月28日 20:03 中時 李義

韓國瑜涉水勘災後，雨勢未歇，仰望天空，愁眉深鎖。（李義翻攝）

經過一夜豪雨狂炸肆虐，高雄市各地災情慘重，韓國瑜28日上午原本預定登記參選市長的行程延期，前往大寮、林園等淹水嚴重的災區，苦民所苦、與民同在，聆聽淹水居民的心聲。

韓國瑜今日前往大寮內坑里、拷潭里、會社里、林園汕尾等淹水最嚴重的地區勘災，8月23日豪雨帶來的積水才稍稍退，沒想到昨晚豪雨又來，而且淹水的程度更加嚴重。

內坑里、拷潭里近200位居民看到韓國瑜來，紛紛拿起「里民拒絕再淹水」、「請給我們一條安全回家的路」的紙板，有婦人看到韓國瑜更是直接哭喊「拜託救救我們」，當地居民表示，逢雨必淹，已經向市政府反映20年了。

大寮區戶政、衛生所等機關所在的會社里也是汪洋一片，鳳林路低窪巷弄積水及腰，災民家當淹在水裡、苦不堪言，昨晚徹夜未睡。林園汕尾的積水更是已經3天不退。

高雄市議員參選人黃天煌、王耀裕、邱于軒全程陪同涉水，居民陳痛大寮很像是「細姨仔囝」，是偏房生的小孩不受重視。

邱于軒說，大寮居民的生活像在非洲落後國家，已經忍受淹水20幾年，現在一下大雨就睡不著，不知道何時才能免除淹水的恐懼？

王耀裕表示，由於排港道牽涉到部分私地，6年辦一次都市計畫變更檢討，依正常程序緩不濟急，必須以專案辦法。

韓國瑜今年將戶籍遷到林園，現在是林園人，看到災區的慘狀，他沉痛表示，這次高雄災情慘重，對他而言是一次震憾教育，由於各地淹水的原因不同，有的是魚塭太高，有的是抽水站、滯洪池沒有發揮功能，

他認為，檢討治水必須認真去思考錢是否花在刀口上，此刻他無法誇下海口，也不敢吹牛一定可以解決，但承諾當選市長後，對於治水問題一定會全力以赴。

(中時 )