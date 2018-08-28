「東彰道路南延段新闢工程」今天啟動

東彰道路南延段新闢工程啟動儀式28日晚上在田中鎮舉行，數百民眾冒雨出共襄盛舉。（鐘武達攝）

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交通部長吳宏謀（右）、彰化縣長魏明谷（右二）等各界共同主持東彰道路南延段新闢工程啟動儀式。（鐘武達攝）

「路開到哪裡，經濟就發展到那裡！」彰化縣「東彰道路南延段新闢工程」28日晚上在田中鎮景崧文化教育園區舉行啟動典禮，交通部長吳宏謀與縣長魏明谷、田中鎮長謝文賢、二水鄉長鄭蒼陽及各級民代共同主持，數百名民眾也冒雨共襄盛舉並期待東彰道路早日全線完工，為地方帶來更大的便利與商機。

魏明谷指出，彰化縣東彰道路分為北段、中段及南延段等3段規劃，總經費約為78億元，除了已完成的中段，北段目前環境影響評估已通過並爭取補助經費辦理中；南延段則經向交通部公路總局爭取補助，於2017年11月21日同意核定補助工程總經費6億8400萬元，28日正式啟動。

「東彰道路南延段新闢工程」起於田中鎮高鐵彰化站特定區南側彰95延伸段與縣道150線平交路口，路線順接彰95線向南延伸，經過彰99線平交路口後轉往東南，延大崙排水旁5至9公尺農路拓寬，再與縣道152線平交後採共線至縣道141線止，全長約7公里，計畫路寬20至23公尺。

魏明谷表示，東彰道路計畫路廊完成後可串聯台74甲線、台76線及台3線，往北銜接臺中市「中彰快速道路」與往南接「南投縣國道3號」，發揮區域路網功能，彰化縣政府將持續以「三橫、三縱、三鐵、三橋」的規劃方式作為全縣交通路網發展藍圖。

(中時 )

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