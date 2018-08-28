攻克斷層破碎帶 川藏鐵路成雅段預計11月通車

2018年08月28日 20:19 旺報 李鋅銅

被全球鐵路工程人員公認為「最具挑戰的鐵路工程」──川藏鐵路，在東線和西線同時有了重大進展。東側四川境內的成雅段（成都至雅安）目前已完成鋪軌，預計今年11月底通車。西側西藏境內的奔中山二號隧道也在一周前貫通，這是拉林鐵路林芝境內貫通的首個8公里以上長大隧道。

負責川藏鐵路設計的中鐵二院工程集團公司表示，川藏鐵路實行分段建設，東段為成都經雅安至康定，中段康定至林芝，西段拉薩至林芝。2014年12月成都至雅安段、拉薩至林芝段已經開工建設。

川藏鐵路朝陽湖至雅安段路線自成都朝陽湖站引出，新建名山、雅安2個車站。沿途跨雅樂高速公路，穿金雞關隧道，下穿成雅高速公路金雞關連接線、318國道等，長度約41.18公里，其中橋隧總長24.39公里，占路線長的59.2%，設計時速160公里。通車後，成都至雅安原來2小時的汽車車程，將縮短為近1小時的火車車程。

在西藏境內，就在上周，奔中山二號隧道的貫通標示著拉林鐵路建設進入最後的攻堅期和衝刺階段。奔中山二號隧道位於林芝市米林縣臥龍鎮，全長8799公尺，由中鐵一局負責承建，是川藏鐵路拉林段的重難點控制性工程之一。

川藏鐵路拉林建設總指揮部工程部部長李永亮表示，由於地處念青唐古喇山與喜馬拉雅山之間的藏南谷地，洞口風積沙是隧道施工的最大難題。「隧道施工『怕軟不怕硬』，剛進洞時就遇到了27公尺長的風積沙段，注漿加固了兩個月才通過。」

「未來一段時間內，拉林鐵路8公里以上的長大隧道將相繼貫通。」中鐵一局拉林鐵路指揮部指揮長徐和軍表示，奔中山二號隧道屬於高風險隧道，自2015年8月施工以來，360多名建設者在1000多個日夜裡，先後攻克了洞口風積沙、斷層破碎帶、湧水、岩爆等技術難題。

(旺報 )