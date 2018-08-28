愛買線上購物迎開學 家具、家電500元有找

2018年08月28日 20:51 中時 郭家崴

可調整升降筆電桌，9月26日前市價1290元、特價799元。（愛買線上購物提供）

奇美無線多功能UV除蹣吸塵器VC-HB4LH0，9月26日前市價3980元、原價2988元。（愛買線上購物提供）

本周起陸續開學，愛買線上購物觀察，8月份外宿家具、家電買氣漸增，500元以下商品一周吸破萬點擊率，209元曬衣桿、488元直立電風扇，與市價718元、特價299元的桌上型書架等單品，平均一周可賣1500組。

一般外宿空間普遍狹小，愛買線上購物超過600項可以「放大小空間」的多功能家具、家電8月買氣較上個月上升3成。可調整升降筆電桌檯面高度可調整、桌面也能旋轉，可當書桌、床邊懶人桌；奇美無線多功能UV除蹣吸塵器2988元是市價的75折，本月銷量較7月增加2倍，可吸塵蹣、手持吸塵及直立式吸地一機三用。

9月26日前天天登入愛買線上購物FriDay平台新設立的「大型家具館」可領折價券，滿688可折68元，最高滿額可折1100元；大型家具館門檻降低至688即可免運，滿1200元輸入折扣碼再折200元，詳洽愛買線上購物FriDay平台：https://shopping.friday.tw/1/699.html。

(中時 )