驚！周海媚喪父後 再爆退出微博：我選擇激流勇退...

周海媚。(取自微博)

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周海媚去年拍戲歷經喪父之痛。(取自微博)
不堪網友謾罵，周海媚選擇告別微博。(取自微博)
周海媚。(本報系資料照)

早前在清宮劇《延禧攻略》飾演大反派袁春望一角的大陸男星王茂蕾，才因不堪網友惡毒批評，選擇關掉微博評論，並向大家致歉，現在也輪到了香港女星周海媚。擁有凍齡女神封號的周海媚，在陸劇《香蜜沉沉燼如霜》飾演反派天后，精湛演技讓網友入戲太深，也疑似不堪網友漫天辱罵，今(28日)早宣布退出微博，「陌生人你好，感謝你的愛意和乖張，微博再見，繼續我的地闊與天長。」

周海媚今早在微博PO出以李宗盛《鬼迷心竅》的短片，宣布告別微博，「成長于一個母親和外婆都信佛的平凡家庭，我從小受到的教育是，做人要善良，也不能被他人欺負。網路時代，理解情緒大於客觀的輿論生態；身為藝人，把自己的一切交付到顯微鏡下被凝視也是職業宿命。但當思考被情緒裹挾變成潮水方向，我選擇激流勇退。一生何求，誰計較讚美與詛咒。陌生人你好，感謝你的愛意和乖張，微博再見，繼續我的地闊與天長。」

近年事業轉往大陸演藝圈的周海媚，在《香蜜沉沉燼如霜》完美詮釋了大反派天后荼姚一角，惡毒模樣讓觀眾恨得牙癢癢，但其實她去年拍攝此劇時，不幸遇上喪父之痛，但為了不影響劇組拍攝進度，她送完父親最後一程的隔天，立刻回到劇組工作，如今更因為受到網友惡毒批評，宣告退出微博，遭遇也令粉絲心疼不已。

(中時電子報)

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