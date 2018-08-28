全球最難建 川藏鐵路2026年通車

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旺報

川藏鐵路起於四川成都，經蒲江、雅安、康定、理塘、白玉、江達、昌都、八宿縣邦達鎮、林芝、山南，最終到達西藏拉薩，全長1629公里。從上世紀50年代開始勘察，2014年才開建，線路台階式八起八伏，累計爬升高度超過1400公尺，被稱為「最難建的鐵路」，預計2026年全線通車。

本月23日在成都召開的「複雜艱險山區高速鐵路修建關鍵技術」學術研討會中，中國工程院副院長、中國科協副主席何華武表示，為克服地形高差，繞開不良地質，川藏鐵路出現了許多埋深大於1000公尺、長度超過20公里的超深埋超長隧道。

根據目前方案，還未開工建設的川藏鐵路康定到林芝段，是全線最難的建設段，隧線占比高達84%，隧道總長843公里，超過北京到鄭州的高鐵總里程。目前大陸鐵路最長隧道為32公里，而川藏鐵路長度達30公里以上的特長隧道就有6座，其中最長的易貢隧道更長達42.5公里。

隨著川藏鐵路雅安段完成全線鋪軌，這項大陸國家「十三五」規畫重點工程已有了重大進展。成雅段作為東連成都、西進藏區、南下攀西的重要樞紐的路段，建成後將有助於發揮成都平原地區的經濟輻射帶動作用。全長1629公里的川藏鐵路全線通車後，成都至拉薩時間將有望從目前的36小時縮短至13小時。

(旺報 )

攻克斷層破碎帶 川藏鐵路成雅段…

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