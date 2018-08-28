夜問打權》千億治水破功！綠營講X話護航蔡政府

2018年08月28日 21:07 中時電子報 綜合報導

8/23雨炸南台灣，8/24副總總統陳建仁變裝赴金門遊3天？竟沒取消？災情慘！前方吃緊、後方緊吃！陳建仁玩比國難更重要？陳建仁不管水災，要32隨扈警力陪全家出遊？八八風災薛香川陪岳父吃粥，綠委痛批！陳建仁遊金門呢？總統搭雲豹車勘災、副總統赴金門玩樂？不苦民所苦？

雨來就淹？十餘年4千億治水，為什麼還淹不停？豆腐渣工程+濫墾濫建+超抽地下水…釀禍？暴雨再炸！高雄深夜又淹水，馬路又成「河道」？高雄砸105億蓋15滯洪池沒用？高雄12年砸303億治水，陳菊保證不再淹水證明是謊言？陳菊當高雄市長12年，任內多了1289億公債？花去哪？千億治水破功！綠營講X話護航蔡政府？

2014選舉批連家「兩岸最大權貴」，郭正亮道歉:都是政治操盤！「政治操盤」抹紅連戰家族，郭正亮託律師道歉和解，連戰撤告！連勝文:遲來的正義還是正義嗎？

高中歷史「中國史併入東亞史」？馬英九稱「2020有機會改回來」！馬憂「史滅國亡」盼撥亂反正，執政時怎不積極處理？馬為執政「不統、不獨、不武」政策認錯？提「最好的定位」，「我們的國家是中華民國，我們是中國人也是台灣人！」

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓： 董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

張友驊(資深媒體人)

(中時電子報)