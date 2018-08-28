新光三越秋上市 全台引進140個新櫃

中法混血模特兒夏朧Camille Chalons穿黃色漆皮外套搭配MAX＆Co.金色百褶中長裙演繹新光三越秋上市「硬肩時代」時尚風格。（新光三越提供）

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中法混血模特兒夏朧Camille Chalons穿iBLUES紅梨復古皮革吊帶裙，讓紅色風衣外套和長靴更畫龍點睛，詮釋新光三越秋上市「硬肩時代」時尚風格。（新光三越提供）
中法混血模特兒夏朧Camille Chalons混搭綠色皮草、格紋和亮片，激撞出新光三越秋上市「硬肩時代」時尚風格。（新光三越提供）
新光三越台中中港店9月13日新引進中部獨家的英倫街頭潮牌BOY LONDON，是BIG BANG、瑪丹娜等國際巨星的愛牌。（新光三越提供）
掃描QR Code，可觀賞2018秋冬穿搭教學，時髦混搭屬於個人的硬肩時代。（新光三越提供）

新光三越「秋上市」引領秋冬趨勢，觀察到80年代「墊肩」再度回歸，混搭復古元素與霓虹繽紛色系，並邀時尚攝影師林炳存團隊拍攝「硬肩時代 BOLD SHOULDERS」主題形象影片，以大墊肩、大輪廓服飾，搭配極小眼鏡、小包包等時尚配件。

即日起全台分店引進超過140個流行品牌櫃點，台北站前店11年來首度大型改裝1F、2F，30日全新開幕，引進10家台北西區獨家新進櫃，超過60家品牌包括西區獨家的Giorgio Armani、YSL、PAUL & JOE等，同時引進全台獨家的「由布院Milch」半熟起司蛋糕、及排隊美食名店Miopane貝果等。

其他分店新櫃還有台北信義新天地A8 9月15日開幕的西班牙CP值超高的快時尚彩妝3INA全台首櫃；台北信義新天地、台中中港店A11 9月1日開幕，台南新天地10月6日開幕的NEW ERA，擁有潮流達人最愛的美國職棒大聯盟官方指定棒球帽59FIFTY，在台中中港店是中部獨家。

台中中港店9月13日引進從戶外用品轉型都會風格的VICTORINOX全球首發旅行概念體驗店百貨首櫃；英倫街頭潮牌BOY LONDON中部獨家店，則是BIG BANG、瑪丹娜等國際巨星的愛牌。

美食餐飲部分除了新光三越台北南西店外，9月中起新加坡旅遊局推薦的國寶級海鮮餐廳珍寶海鮮將獨家進駐台中中港店；擁有20款以上台灣在地食材的「好丘」貝果，首度在台中中港店推出獨家限定口味。

(中時 )

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