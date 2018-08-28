俄媒：中國自行升級蘇-35戰機 戰力大幅提升

中共空軍新研發的飛行頭盔面罩上有最先進的聯合指令系統與訊息顯示系統。圖為今年3月共軍發布在南海戰鬥巡航時的照片，明顯可見蘇-35飛行員已改用全罩式螢幕顯示系統頭盔。（圖／新華社）

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中時電子報
俄羅斯製造的4.5代蘇-35多用途戰機目前是中共空軍遠程戰機裡最先進機種，總共購買24架，將在年底全部交貨完成。圖為蘇-35今年5月與轟-6K的戰鬥編隊遶巡台灣島的照片。（圖／新華社）

中國軍方專家對由俄羅斯購入的蘇-35戰機進行升級，讓俄國媒體極表訝異，認為這項升級方案讓中國成為首個對俄製4.5代戰機蘇-35多用途戰鬥機進行升級的外國客戶。這項升級主要替換成中國自行研發的新型飛行員頭盔，新頭盔除了有更先進的指令與顯示系統外，還提高飛行員執勤的舒適度與緊急彈射時的安全性。

《環球時報》引述《俄羅斯軍工綜合體》網站報導稱，中共空軍自2017年開始列裝蘇-35戰鬥機，成為其制空權與遠程作戰的主力，最近中共軍方工程師將按照他們的舊傳統對蘇-35進行改進，採用了中國自行研發的飛行員頭盔。

報導說，這款新的輕型飛行頭盔，用來取代之前所用的俄羅斯產ZSH-7APN頭盔和中國產TK-12A頭盔。雖然這些頭盔可靠耐、安全性高，並配有瞄準系統部件，但是它們的尺寸和重量都過大過重，在機動飛行時會讓飛行員的頸部和脊柱負荷過重。

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中共空軍飛行員之前所使用的TK-12A飛行頭盔。（圖／環球時報）
俄羅斯ZSH-7A飛行頭盔。（圖／環球時報）

報導指出，新頭盔結構緊湊，球形設計的視野很好，並裝置護目鏡，增加夜視鏡支架與觀察托架設計，能提高飛行員在機動和複雜飛行的舒適度，增加作戰時飛行員的快速反應。

此外，新頭盔還設置新的聯合頭盔指示系統以及信息顯示系統，飛行員需要的各種信息，都顯示在頭盔面罩上，而且顯示系統可以根據飛行員瞳孔之間的距離自動調整。

俄媒指出，中國飛行員的新頭盔的優點在於它採用輕便但堅固的複合材料，不會對脊柱產生的很大的負荷。中國為蘇-35戰鬥機研發這種先進的頭盔對發展與俄羅斯互惠互利的軍事技術合作有促進作用，可以成為兩國軍事關係密切的一個例子。

俄羅斯蘇-35戰鬥機飛行員目前使用的是ZSH-7APN飛行頭盔，目前正在研發新一代ZSH-10飛行頭盔。新頭盔主要用來在飛行期間或從飛機和直升機緊急逃生時保護飛行員的頭部避免受到衝擊。頭盔採用模塊化設計，可以根據要完成的任務在頭盔上安裝可拆卸的設備，也採用了更輕的複合材料。

(中時電子報)

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