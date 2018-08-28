偷天換日! 巴拉圭警槍被盜 竊賊拿假槍頂包

FAL步槍自1954年問世到現在還在持續生產中。(圖/網路)

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中時電子報

巴拉圭的警察在檢查他們的武器裝備時，發現了他們的長步槍都已被竊，但是失竊的時間還不清楚，由於竊賊還用同樣外型的玩具槍頂替，一直到最近才被發現。

BBC報導，巴拉圭警方的長槍使用的是FN FAL戰鬥步槍，此槍性能相當不錯，是警方相當倚重的武器。然而從一年前開始，犯罪份子也開始使用這型步槍，而且黑市上的流通數量也愈來愈多，警察開始覺得不對勁，但苦無線索，只能祭出重罰，開出1萬美元的罰款，然而情況沒有改善。

巴拉圭當局猜想可能問題出在警界，隨後下令清點他們的槍械庫，終於在巴拉圭首都亞松森附近的卡皮亞塔（Capiata）警察軍械庫，查到總計有42支巴西製的FAL步槍失踪，之所以這麼長的時間沒發現，是因為槍支被木製和塑膠製的假貨給調包，顯然是內部監守自盜，目前司法單位已經收押了管理武器庫的警察，但到目前為止還無法確定涉案層級。

FAL步槍是比利時FN槍廠所設計的，是世界最著名的步槍之一，自問世以來總產量超過400萬把，並且有許多授權生產版本，巴西就是其中之一。巴西製的FAL設計較為簡化，以降低生產成本。

(中時電子報)

文章來源：Thieves replace Paraguay police rifles with toy replicas

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