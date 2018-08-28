以為釣到金龜婿 卻是隻「假海歸」還讓她被騙兩百萬

王男說自己有管道能搞定上海車牌。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
(翻攝自看看新聞)
(示意圖/達志影像)

日前，大陸一名丁姓女子透過網路交到一男朋友，原本以為遇到了「金龜婿」，過了沒多久就發現，所謂的德國海歸，竟然是一個已婚大騙子。

2017年5月，著急談戀愛的丁女，在看到了王男的徵友檔案，王男自稱是德國海歸，單身，有車有房，看到這樣的介紹，丁女心動的立刻與王男陷入熱戀，兩人認識了沒多久，王男就帶丁見了自己的父母，並主動承諾儘快結婚。丁女自以為遇到了金龜婿，對王男癡情不已。

王取得丁女的信任後，他第一次以「做生意需要資金」為由，向丁借走了約新台幣84萬。過沒幾天，王又說自己有管道能搞定上海車牌，急於拍牌的丁女和她朋友李小姐，兩人共計支付了一百多萬新台幣給王，希望他能幫忙搞定兩張上海牌照。

之後，丁女以為事業也投資，車牌也搞定了，覺得在家裡坐等結婚喜訊和車牌的好消息就行了，沒想到左等右等，結婚的喜訊沒有等到，等來的卻是一張「假牌照」。

她發現被騙後，丁女主動墊付賠償了好朋友李小姐的損失，並報警求助。同年12月王因涉嫌詐騙罪被警方逮捕。原來，今年35歲的他只有高職學歷，家裡孩子也已經5歲多了，為了詐騙他人錢財，王某編造了「德國海歸」的身份，租來房子和車子，雇傭群眾演員扮演父母欺騙丁女。

實際上，早在2014年和2015年，王就分別因為詐騙罪，被法院判過刑，沒想到出獄後，王又故技重施欺騙丁。

最終，王被依詐騙罪，判處有期徒刑8年，罰金人民幣2萬元。責令被告人王男，退賠違法所得人民幣42.75萬元(近新台幣200萬)。

(中時電子報)

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