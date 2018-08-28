亞運》16年來最小差距 女足1球負陸無緣爭金

2018年08月28日 21:54 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華女足左後衛鄒欣倪（左）、隊長王湘惠（右）聯手阻擋大陸旅法好手王霜突破。（美聯社）

雅加達亞運女足賽28日在巨港上演兩岸大戰，中國大陸上半場發動18次攻門，但中華女足全都守了下來，門神蔡明容雖然多次被撞倒，仍完成4次撲救，讓雙方上半場戰成0比0。可惜下半場開賽5分鐘被王姍姍打入折射進球，讓中華隊以0比1飲恨，無緣爭金。

中華隊雖然不敵大陸，只輸1球卻是自2002釜山亞運以來（同為0比1），兩岸女足在國際賽交手的最小差距。中華隊31日將於銅牌賽再戰南韓，兩隊曾於本屆預賽首戰交手，中華隊1比2落敗。中國大陸則將與日本爭金。

兩岸女足上次對決為上屆亞運小組預賽，大陸以4比0勝出。這次準決賽碰頭，中華女足在8強打滿120分鐘，才於PK後擊退越南，相隔20年重返亞運前4，大陸則以5比0輕取泰國，拿到4強門票。雖然大陸少休息1天，但中華隊前一加踢了延長賽所消耗的體能能否及時恢復，也是考驗。

中華女足中後衛蘇芯芸（17號）卡住大陸前鋒李影，讓門將蔡明容（左）躍起抱球。（美聯社）

中華隊保持對南韓、越南同樣的11人，大陸則有效力於法國聖日耳曼的王霜在中場發動攻勢，搭配衝擊力十足的前鋒王姍姍、李影。開賽不到30秒，李影在禁區內倒掛金鉤射門高出，就給了中華隊第一波威脅攻勢。

大陸上半場共計18次射門，中華隊則在中路與禁區布下重兵，雖然因此箭頭余秀菁幾乎無法有好的拿球機會，至少將對手的射正限縮到4次，開賽第9分鐘中華隊甚至有一次絕佳機會。

中華隊長傳球造成大陸門將趙麗娜出擊失誤，李綉琴在禁區外有吊射空門的機會，可惜轉身打門的高度和球速都不夠，被大陸後衛韓鵬胸停化解。

第50分鐘，王霜右側禁區起球，王姍姍搶點射門，球碰到卓莉珊的腳折射入網，蔡明容撲救不及，中華隊大門終於被強勢攻破。

中華隊1球落後，第71分鐘換上包欣玄增強反攻力道，可惜全場仍只有上半場李綉琴那次射門，以0比1飲恨。

(中時電子報)