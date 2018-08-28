圖輯》暴雨持續狂炸高雄 多處淹水坍塌

2018年08月28日 23:00 中時 王錦河

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊，市府工務局緊急封路。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，愛河水位暴漲快到岸邊，雨中1對夫妻在愛河邊拍照留念。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，高雄鼓山三路成了鼓山河。（民眾周先生提供）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鳳山市政府對面住戶趕緊清理淹水的住家。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鼓山渡輪前黃澄水位已漲至接近岸邊。（王錦河攝）

高雄28日凌晨持續暴雨令市府清晨緊急宣布停班停課1天，夢時代美食街午後仍舊吸引許多民眾用餐，悠閒度過突來的暴雨假。（王錦河攝）

高雄28日凌晨持續暴雨令市府清晨緊急宣布停班停課1天，夢時代美食街午後仍舊吸引許多民眾用餐，悠閒度過突來的暴雨假。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鹽埕區溫王廟農曆7月18在河西路舉辦普渡，信眾們將紙做的麻將和各國紙錢排放在供桌上。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，鹽埕區玉慈宮農曆7月18在興華街路旁舉辦普渡，大雨中信眾們在搭棚下虔誠祈禱。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，澄清路清晨變成澄清河；愛河和哈瑪星渡輪水位暴漲快到岸邊；鼓山區萬壽山橋旁地基土石被淘空，路面塌陷一大塊，市府工務局緊急封路。鹽埕區幾家宮廟農曆7月18在路邊舉辦普渡，大雨中虔誠祭拜。由於凌晨持續暴雨令市府清晨緊急宣布停班停課1天，百貨公司和購物中心美食街午後仍舊吸引許多民眾用餐，悠閒度過突來的暴雨假。

(中時 )