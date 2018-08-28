國民黨3公投連署書 陳英鈐：未確實分類、下不為例

2018年08月28日 22:37 中時 張理國

中選會花了兩天處理完畢國民黨3項公投案，中選會主委陳英鈐晚間嚴正表示，會花這麼多時間處理國民黨公投案，主因是國民黨完全未依規定送連署書，依照行政慣例，3項公投都應該退件，中選會這次受理，但「下不為例」。

向來溫和的陳英鈐罕見動怒說，國民黨送案時並未確實分類分好，如果按照規定應該要退件，但部分官員太過好意收件，才會花掉很多時間處理案件。過程中有人向他通報，某區的連署書箱子上報143冊，但打開來僅75冊，這種現象不只一個，有好幾個，也有人通報說某箱的連署書有多的份數；還很多標示「正本」的箱子打開都是影本，有的是連續10冊都是影本，只有幾張是正本；還有同一個鄉鎮的連署書，散落在7、8個箱子裡，更多是正本夾雜影本，導致中選會處理時有非常大的困難，「這根本就不應該發生的事」，以後一定會嚴格執行，下不為例。

對於國民黨對外宣稱的連署書份數，最後跟中選會清點完的數字不同，陳英鈐說，因為國民黨連署書「根本就不合格」，所以說的份數跟實際的份數會差很遠，「搞不好送到戶所查核回來，數字還會讓人再嚇一跳」；對於藍委日前到中選會興師問罪，陳英鈐也說，「國民黨得了便宜還賣乖」，中選會事情多到做不完，國民黨竟說中選會行政怠惰惡意拖延，這種態度很要不得。

陳英鈐說，照理說如果要很快的算出連署書份數，必需很嚴格的執行分類規定，「所以才會說不合格就退件，這樣才能一次收很多件」，其實如果國民黨有照規定，一天要把3件公投案連署書數完也不是問題，就是因為國民黨連箱子都亂七八糟，增加辨識困難，才會耽誤很多時間。

陳英鈐並以下一代幸福聯盟連署書的箱子對比國民黨，「光看箱子就不知道比國民黨及格多少倍」，因為愛家3公投箱子上鄉鎮市且寫得非常清楚，這樣才符合規定、才有辦法點收。對於國民黨創下惡例，陳英鈐說將會進行檢討，並對外加強宣傳，日後再有類似公投案送件，中選會一定會退件。

(中時 )