芬蘭爭取處理大陸核廢料 先建立業內備忘錄

芬蘭的核廢料處理工廠想要做大陸的生意，先在國內建立業界聯盟。(圖/WNN)

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中時電子報

芬蘭公用事業公司Fortum和諮詢工程公司AINS集團，簽署了一份諒解備忘錄，目的是打算為中國大陸與日俱增的核電工業，提供放射性廢物管理的服務。

世界核能新聞(WNN)報導，這些芬蘭公司希望為中國大陸的低階放射能廢物提供管理服務，也就是要為大陸處理低階核廢料。

兩家芬蘭核廢處理公司的聯合聲明寫道：「隨著中國大陸越來越關注環境完整，積極減少化石燃料的使用，採用零碳的核能，成為主要的解決方案，相關的配套就是需要更加重重放射性廢物管理。」

中國大陸是核電成長率最高的國家，預計到2020年，核電機組的容量會達到為50 吉瓦(GWe，1吉瓦=10億瓦)，因此，中國大每年的用過核燃料產量將達到1200噸左右，累計總產量約為14000噸。

芬蘭認為自己是核廢料管理的「先鋒」，因為他們建立世界上第一批「用過核燃料最終儲存庫」，從自20世紀90年代就開始，芬蘭將低放核廢料和中階核廢料貯放於地下處置設施。另外，Fortum公司自己經營洛維薩核電廠(Loviisa Nuclear Power Plant)，該電廠也有自己的放射性廢物處理設施，所以經驗豐富。

Fortum公司的核廢料負責人賈利．圖那內(Jari Tuunanen)表示：「在洛維薩電廠，我們處理電廠營運期間，以及電廠退役所造成的低階和中階廢料（ low- and intermediate-level waste ,LLW / ILW）。」

該公司自1992年以來就處理核廢料，該公司還在2015年開始經營全球的核廢料生意，比如他們為韓國月城核電廠設計了一套大型核廢處置設備，同時他們也為其他20個國家，提供核廢的處理、諮詢和設備工程。

(中時電子報)

文章來源：Finnish firms target Chinese radwaste market

文章來源：posiva_solutions 核廢料處理公司官網

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