香港69歲影后熱擁台灣「小鮮肉」 相隔異地1年半大膽互相告白

2018年08月28日 22:50 中時 徐桐炘

鮑起靜和吳至璿在片中是忘年之交。（蘇蔓攝）

蔡亘晏、導演安邦和嚴藝文。（蘇蔓攝）

暖心國片《生生》由香港影后鮑起靜主演，該片28日在信義威秀影城舉辦首映會，鮑起靜特地抽空來台造勢，與導演安邦、「生生」吳至璿、嚴藝文、蔡亘晏共同出席，她相隔1年多再見到片中「忘年好友」吳至璿，立刻說：「這是我的小鮮肉，我的至愛。」12歲童星吳至璿呼應電影「愛要及時」的主題，也甜蜜回應：「鮑姐我愛你。」更害羞擁抱鮑起靜。

片中家人間互動是一大看點，嚴藝文和鮑起靜飾演想法不同而且關係有點親密卻略帶尷尬的母女，嚴藝文表示拍完之後沈澱一段時間，如今成品即將面世，前日再與鮑起靜相見時，「一看到她的笑容，好像又回到片場互動，感觸很深！」鮑起靜也表示：「看見嚴藝文，就好像看見自己的女兒一樣，非常親密！」更說：「拍戲的時候，我們就像真的母女！」

蔡亘晏飾演吳至璿的媽媽，一場巴掌戲需要掌控力量，被主持人楊達敬打趣是不是直接對童星練習，開玩笑說：「2個人剛剛在後臺都沒有互動喔！」蔡亘晏跟著笑說：「是啊，就一直打一直打！」但其實2人相處很像朋友，拍攝上更是互動自然。

鮑起靜在該片飾演熱愛直播的網紅奶奶，卻面臨醫生宣告只剩100天生命，卻決定樂活餘生，片商在首映會最後送上「網美必備用品」，讓鮑起靜拿自拍棒，將手機裝上廣角鏡和光圈，和主要演員大合照，鮑起靜在會後更被現場港陸影迷包圍，儼然成為小型粉絲見面會，現場歡樂溫馨。該片31日在台上映。

(中時 )