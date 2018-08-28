陸殲-20若出售巴基斯坦 南亞印巴形勢或有巨變

中共軍方開足馬力生產殲-20，卻引起印度的憂慮。中國是遲早要在國際市場出售這款隱形戰機，圖中即是2016年珠海中國國際航展時向客戶演示殲-20飛行的畫面。（圖／美聯社）

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中時電子報
2016年中國國際航展殲-20戰機展示飛行

中國大陸正加緊趕造殲-20隱形戰機的同時，除了引起太平洋周邊國家的注意外，連印度洋的國家也間接受到影響。如果殲-20量產後尋找國際買家，巴國最可能獲得首架殲-20外銷機型，印度軍方擔憂這可能會改變印巴兩國空中力量對比，為亞洲次大陸帶來不穩定因素。

中國大陸與巴基斯坦長期維持緊密關係，大陸民眾平時送上「巴鐵」（巴基斯坦鐵哥兒們）的膩稱，兩國多年來也保有頻密的軍火交易，這使得與巴國關係緊的印度如芒刺在背。在中共不斷推進武器升級之際，印度軍方也開始擔心中國會不會不會把殲-20戰機賣給巴基斯坦。

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陸媒《新浪軍事》報導指出，印度一名退役軍官最近發表文章稱，巴基斯坦很可能成為第一個獲得中國殲-20戰機的國外用戶。屆時，印巴的空中力量對比將會失衡。

報導認為，作為中國最先進的戰機，殲-20目前雖然不會出口。但是，隨著殲-20服役數量的不斷增加，以及WS-15峨眉發動機的換裝，早期型號的殲-20未必不會出口。就像現在的殲-10戰機一樣，這款戰機過去對中國來說是非賣品，現在也在積極的尋找國際客戶。

這位印度退役軍官在文章中指出，巴基斯坦獲得的戰機即便是早期型號的殲-20，也會對印度空軍形成壓倒性的優勢。目前，印度空軍最先進的戰機是俄羅斯的蘇-30戰機和法國的陣風戰機。這兩款戰機雖然都是當今世界性能最優良的戰機之一，但是，在面對具有隱身能力的殲-20時，顯然沒有什麼勝算。

報導說，對於引進新的隱形戰機，印度恐怕在短時間內難以實現。印度早期看好並投入巨資的蘇-57戰機由於存在性能缺陷，印度終止了和俄羅斯的合作，幾乎已經放棄購買蘇-57戰機。而另一款印度可能獲得的隱身戰機，則是美國的F-35戰機。但是，F-35已經擁有了高達6000架的訂單。印度即使現在就付錢購買，15年內恐怕也難以拿到手。

因此，報導認為，在這種情況下，巴基斯坦很可能首先獲得中國的殲-20戰機。這種情況一旦上演，印巴之間的空中力量對比，將首次出現有利於巴基斯坦的情形。

(中時電子報)

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